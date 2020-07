El OPLE y su Opacidad

Informes Financieros que no informan de sus finanzas

¿En que se gastan el presupuesto asignado de $561, 697, 521

No tienen actualizada la página de transparencia



El lunes pasado, en sesión virtual por internet, los señores y señoras consejeros del OPLE Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobaron lo que pomposamente llaman Primer y Segundo Informe Trimestral de ’los avances de la Gestión Financiera de enero a marzo del 2020 y de abril a junio del 2020’ cuyos documentos deberán ser enviados al Congreso del Estado para su respectiva valoración y aprobación en su caso.



Inclusos se elaboró un comunicado de prensa para dar a conocer que ya se habían aprobado dichos informes de la gestión financiera del OPLE en los meses que van transcurridos hasta el mes de junio.



Sería muy conveniente, que la comisión del Congreso del Estado a la que se turnen dichos informes, les diera cuando menos una ojeadita, porque más que un informe del cómo y en qué se gasta el OPLE este año -que no ha elecciones en la entidad- el presupuesto asignado de $561, 697, 521 más de quinientos sesenta y un millones de pesos.



Porque resulta que en los mal llamados Informes de avances de la Gestión Financiera, lo único que se presenta de finanzas, es una tablita en la que solo se publican la descripción general de los cuatro conceptos o programas en los que se gastan el dinero: desarrollo y fortalecimiento institucional $205, 402, 052.00 más de doscientos cinco millones, proceso electoral $ 18, 940, 626.00 y prerrogativas y partidos políticos $ 337, 354, 843.00 y eso suman los $561, 697, 521.00.



Pero no se dice por ejemplo cuánto es el monto y a cuáles partidos políticos se les entregan esas prerrogativas, tampoco se detallan las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que suman la mayor parte del presupuesto del OPLE por $337, 354,843.00 más de trescientos treinta y siete millones de pesos.



Según nos explica Pancho López, el filósofo de mi pueblo, lo que se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) son todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. Pero de eso no hay nada en los informes del OPLE.



No estaría por demás, que ahora que se envíen al Congreso del Estado los informes trimestrales de los avances de la llamada Gestión Financiera, junto con los Informes Trimestrales de Actividades en Materia de Comunicación Social, correspondientes a los periodos de enero a marzo de 2020 y abril a junio 2020, emitidos por la Unidad Técnica de Comunicación Social, se solicite al ORFIS Órgano de Fiscalización Superior del Estado una auditoría para hacer, ahora sí, una revisión a fondo de lo que se pretende presentar como un informe de las finanzas del OPLE.



Para que entonces sí, como lo presumen en su comunicado de prensa, ’de esta manera se explica y se justifica, el uso y destino que el OPLE Veracruz está haciendo con cada peso que ha recibido para darle operatividad a las actividades que se tienen dentro del Órgano colegiado, las cuales se encuentran previstas en el Programa Operativo Anual.



Porque aunque el Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que con la presentación de ambos informes ’se da a conocer de manera clara y precisa, la manera en la que se han utilizado los recursos públicos, los cuales han sido ocupados de manera austera.’ Lo cierto es que en los documentos presentados, en cerca de 20 cuartillas, se hace más una cronología de la pandemia del coronavirus, que de la forma y los destinos en que se están gastando el presupuesto millonario.



Se presume en el comunicado que ’Con ello, también se fomenta la transparencia de la vida pública y sobre todo de la administración y el uso de los recursos públicos, en este caso se da cumplimiento a la obligación que el organismo tiene y que está previsto en la Constitución.



Aunque si nos ponemos a revisar las páginas de internet de las obligaciones de transparencia que se supone debe de hacer pública la información del OPLE, nos vamos a encontrar con que no están actualizadas al año 2020 y lo que se obtiene parcialmente, es la información de los años 2018 y 2019, por lo que aquí también habría que cuestionar al IVAI del Estado por qué no ha intervenido para que se cumpla con lo que establecen las leyes respectivas.



Para muestra basta un botón y en el apartado titulado ’Gastos de publicidad oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente’ en la página del OPLE solamente hay datos de los años 2018, 2019 y los del 2020 no se han subido y mucho menos actualizado, pese a que de acuerdo con la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad Técnica de Comunicación Social, es la responsable de publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan.



Pero como diría la Nana Goya, esa es otra historia que habrá que detallar también.



Para quienes quieran consultar el mal llamado informe trimestral de la gestión financiera del OPLE les dejamos el siguiente link: http://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/art70/fracciones/21/SE/PRIMERINFORMETRIMESTRALGESTIÓNFINANCIERA2019.pdf



