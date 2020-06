El otro México

Ahora que reclaman los derechos de los afroamericanos muertos a manos de la policía son aproximadamente mil muertos en 2019 y aproximadamente 40 en lo que va del 2020 de acuerdo a un reporte de US News. Pero los mexicanos indocumentados también tienen un porcentaje alto que nadie reclama y que muchas veces por no saber inglés los reportes de la Policía son manipulados, pero son casi 800 en los mismos periodos de tiempo.

Solo como ejemplo les pongo la historia de un indocumentado epiléptico que llega a la recepción de un hospital de Nashville, Tennessee para pedir ayuda, al no saber inglés, la recepcionista se espanta y llama a la seguridad, un policía local que custodiaba, quien al ver al hombre sacudiéndose y deteniéndose del mostrador, saca su arma y lo acribilla con 8 tiros.

La autopsia y los amigos confirmaron que era epiléptico, el caso quedo como un intento de asalto. Eloy Treviño líder comunitario que trato de ayudarlo, pero prefirió quedarse callado pues también era indocumentado, y la policía le permitió organizar dos bailes para reunir los fondos para transportar el cadáver a México en los que recolecto mas de $160 mil dólares, pero a los deudos solo entrego $30 mil.

Así hay infinidad de mexicanos muertos a manos de la policía, pero los pocos lideres comunitarios aprovechan la ocasión para lucrar ya que es mas benéfico para ellos, que ayudarlos y protestar.

Si se analizan los archivos policiacos y de medios hay tantos abusos policiacos contra los inmigrantes mexicanos y hasta peores de los que cometen contra los afroamericanos, pero el lucro es mejor que defender los derechos de nuestra gente. Los únicos casos que si obtienen cierta justicia es cuando intervienen los funcionarios consulares, pero cuando son casos alejados de las jurisdicciones consulares en muchas ocasiones pasan casi desapercibidos.

Se olvidan de la justicia a los mexicanos, ¡no!, lo que sucede es que mucha gente trabaja dos empleos, son temerosos de protestar porque piensan que les afectara el día que hagan algún tramite migratorio y su condición de indocumentados les hace pensar que no obtendrán ningún beneficio.

Hay muchos abogados interesados en tomar los casos, porque es un caso muy grande demandar a un departamento de policía, o a la ciudad a la que representa, pero si no existe evidencia suficiente y por lo menos cuatro testigos, el caso no procede.

Ahora que toda la gente graba videos y los ponen en las redes sociales los casos trascienden un poco más, pero el abuso policial es algo que siempre ha existido, pero por la barrera del lenguaje y la poca propagación de noticias, muchas veces no se da a conocer.

Otro aspecto que ’enmudece los asesinatos de mexicanos a manos de policías’ es que cuando hacen un arreglo extrajudicial, a los deudos los hacen firmar documentos en los que los comprometen a no poder mencionar el caso en ningún medio masivo, ni organización de defensa de derechos, les dan una cantidad compensatoria y les dejan bien claro que los pueden hasta encarcelar si hablan.

Prácticamente los amenazan y las familias quedan calladas sin querer problemas, y aunque la justicia es manipulada por los presuntos responsables, comunidad inmigrante esta sofocada desde hace décadas sin que haya alguna solución a tanto atropello.

Pese a que hay muchos abogados interesados para tomar ciertos casos, solamente se fijan en los que privilegian sus intereses tanto en lo político como en lo económico y solo toman los casos que representan un fallo seguro tanto en lo legal como en la compensación.

El latino no tiene voz social porque los intereses que le arrinconan condenándolo a ser un trabajador de la versión del esclavismo moderno. Los gobiernos anteriores tanto de los Estados Unidos como el de México velaban mas de cerca por el trabajador en cuanto a sus derechos laborales, pero ahora se ve en algunos casos, en que si los trabajadores no recurren a reclamar ayuda.

Es muy triste pues los mexicanos trabajan hasta dos empleos de lunes a domingo, pagamos mas impuestos, al igual que los afroamericanos también fuimos traídos como esclavos décadas después, cuando la unión americana participa en las guerras, y no hay un balance en el reconocimiento a los derechos.

Antonio Arteaga, originario de Zacatecas, con más de 40 años trabajando en la construcción a lado de sus 4 hijos y 5 yernos, dice que, en muchas ocasiones, algunos afroamericanos se paran en vehículos al lado de las construcciones para asaltarlos el día de pago.

Dice que en decenas de ocasiones los pandilleros afroamericanos los han extorsionado y para el inmigrante trabajador, mexicano, no hay respuesta a la policía a ningún nivel.

Varios mexicanos dicen que los afroamericanos, gracias al PH D Martin Luther King han sabido construir un legado, pero como los mexicanos no tenemos líderes, sus derechos quedan muy relegados pese a que en ocasiones también somos discriminados, torturados y hasta pisoteados.