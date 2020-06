El otro México

La pandemia y los saqueos serán solucionados en gran parte por nuestra gente. Pareciera que la frontera la manejan como una llave de agua, pues cuando hace falta mano de obra por cualquier situación pareciera que los ’coyotes’ o tienen arreglos con las constructoras, y saben por dónde está la necesidad.



Desde hace semanas, escuelas y universidades tienen un servicio sanitario que desinfecta muros, pisos, baños y pasamanos, de manera que cuando regresen los estudiantes en agosto, el riesgo de contagio sea menor, y desde luego, la solución son nuestros mexicanos quienes han sacado tales proyectos adelante.



Don Jacinto, originario de México tiene ya sus maquinas de desinfectar alfombras y pisos, lamentablemente, no le pertenecen en su totalidad, Pet un ruso despiadado le propuso el negocio y como todo, le ofreció esas sociedad que para nada son redituables para nuestra gente; pero Jacinto mordió el anzuelo.



Pet como es blanco de ojos verdes y habla perfecto inglés, contacta a las escuelas privadas y les ofrece el servicio sanitario. A Don Jacinto solo le da 100 dólares diarios y trabaja de lunes a domingos un promedio de 12 horas diarias en la labor sanitaria.



Usted no se preocupe Don, las maquinas son mías, pero están insertadas a una camioneta van, propiedad de Pet que tiene un motor a base de aire a presión que succiona el agua sucia y la lleva a un depósito mientras que simultáneamente de otro tanque sale la solución jabonosa que se usa para el proceso de desinfectar.



A don Jacinto le toma un día completo limpiar un edificio escolar con capacidad de tres mil alumnos, empieza a las 6 am y termina ya casi a las 7 pm, cuando el autor de esta columna llama a un plantel ya limpiado para preguntar cuanto les cobraron la tarifa es de 5 mil dólares, mas el costo de los limpiadores y los uniformes especiales que usa Don Jacinto.



O sea que a la semana se desinfectan 7 edificios y Pet factura $ 35 000.00 mientras que Don Jacinto tristemente pone en su cartera 700 dólares y sin ninguna prestación de ley.



Los mexicanos llegamos a EU con la necesidad de encontrar trabajo, pero nunca nos preparamos aprendiendo ingles para poder montar un negocio, ahora rusos, coreanos, chinos en su mayoría, son los propietarios de las empresas del floreciente negocio sanitario y son quienes explotando a nuestra gente se enriquecen.



La mayoría de los mexicanos lo ven como una solución pues miles que se empleaban en las cocinas de los restaurantes quedaron desempleados, sin poder cobrar ayuda por su condición de indocumentados, pero ahora, ya tienen empleo, que, aunque más pesado, no les importa pues tienen el dinerito para mandárselo a su mama en la siguiente remesa.



Jacinto dice que no sabe el compuesto químico de los limpiadores, cuyo vapor no huele bien, pero no le importa, mientras gane dinero lo seguirá haciendo.







LA PANDEMIA NO HA TERMINADO Y YA HAY MÁS EMPLEOS PARA LOS MEXICANOS



Don Jacinto no se da abasto, ya pone a su esposa a ayudarle, y un primo le hablo la semana pasad preguntándole que, si deseaba regresar a su antiguo empleo en construcción, pues hay muchas tiendas que fueron incendiadas por los saqueadores que usaron como excusa la muerte de George Floyd, a manos de la Policía de Minnesota para hacer sus fechorías, las destruyeron por completo.



Jacinto le dijo a su primo que tiene bastante trabajo con el lavado de pisos y alfombras, haber quien mas se anima. El primo le llama a Domingo, quien es de Guerrero y está trabajando en una empacadora de pollo, por lo que este se disculpa y le dice que no puede, pero ’mi primo es coyote, y me aviso que como movieron soldados al centro de los Estados Unidos por las protestas, en este momento la frontera es ’nuevamente nuestra’, o sea que por Arizona puede pasar quien quiera, hay muy poca vigilancia’, le advierte.



El dato fue confirmado con las noticias en el sentido de que Homeland Security ha movido tropas de la guardia nacional a Nueva York y varios estados con problemas de vandalismo y saqueos. Pero a las autoridades en este momento no les preocupa la entrada de indocumentados, al contrario, los constructores ya esperan con ansia que llegue la mano de obra barata para reconstruir los centros comerciales.



Como el presidente Donald Trump es experto en bienes y raíces y constructor, transcendió que va a influir mucho en los electores, si permiten que los negocios saqueados que fueron quemados y abandonados se queden así, por tanto, hay órdenes de reconstruirlos de inmediato y cubrir con cercas de madera las fachadas mientras inician los trabajos.



O sea que queda de manifiesto que los inmigrantes mexicanos en su mayoría, dedicados a los pesados trabajos de construcción, cocina, limpieza y jardinería no son el problema, sino la solución inmediata para que Estados Unidos regrese a la actividad comercial.



Muchas marcas como Nike han decidido no reabrir sus tiendas, pero hay otros negocios que ocuparan tales edificios, pues ante los problemas de la pandemia y los saqueos, agencias de seguridad, sanitarias, armerías, chalecos antibalas y otros giros han decidido abrir sus puertas a los clientes.



Mientras que los mexicanos que sentían que la pandemia y los saqueos, les habían dado una pesadilla a su ’sueño americano’, ahora están llamando a sus primos a México para que se vengan porque falta mano de obra inmigrante que reconstruya los negocios que emplearan a más gente inmigrante cada día.