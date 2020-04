’El paciente, México está en buenas condiciones no hay arritmias’, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela

México está en buenas condiciones, su pulso muestra que no está ni para arriba ni para abajo, no hay arritmias, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.



’El paciente, México, está en buenas condiciones, su pulso, el pulso de la salud, nos muestra que está muy bien, no hay arritmias y está sustentado con un camino que llevamos tres meses o más en ello’.



Estamos en la Fase 3 de la lucha contra el SarsCoV2 y tenemos que señalarles que se están realizando acciones para hacer el manejo de esta epidemia, comentó.



Asimismo, señaló que a una semana de haber declarado la Fase 3 de la epidemia de COVID-19, aún hay muchas incógnitas acerca del virus, pero se trabaja en el bienestar del país.



Alcocer Varela, aseveró ’de todas las situaciones críticas que pasan, el ser humano siempre debe estar fortalecido y nosotros tenemos confianza en lo que estamos haciendo, todavía faltan días, semanas críticas, pero estamos seguros de que vamos por un buen camino’, apuntó.



MEXICO TUVO TIEMPO DE ANTICIPAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN



Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló a diferencia de otras naciones, México tuvo tiempo de anticipar algunas medidas de prevención y mitigación.



Insistió, ’en el caso mexicano nos dieron la oportunidad de poder programar tempranamente las medidas de mitigación, las aplicamos cuando teníamos solamente 12 casos registrados’.



Señaló que la identificación de las personas enfermas es fundamental para hacer frente a esta pandemia, por lo cual se analiza la posibilidad de realizar monitoreos tempranos de la capacidad de oxigenación en pacientes.



Abundó, ’cuando se detecta la oxigenación por debajo del 85 por ciento se habla de una condición grave, y puede ser que han pasado al menos 48 horas de una perdida de la capacidad de oxigenación.



’Si nos adelantamos, tenemos mayor posibilidad de salvar vidas y de atender más oportunamente la epidemia’, comentó.



El funcionario reiteró el llamado a las personas con enfermedades crónicas y cardíacas, a mujeres embarazadas y a los adultos mayores a que, en caso de presentar sintomatología, no pierdan tiempo y acudan inmediatamente a los servicios de salud.



INICIA DISPERSIÓN DE RECURSOS POR EMERGENCIA SANITARIA



En su momento, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que este martes dio inicio la dispersión de recursos a empresas solidarias afectadas por la emergencia sanitaria, que no dieron de baja a su personal, comenzaron a recibir vía transferencia electrónica los primeros créditos de 25 mil pesos cada uno.



Robledo Aburto, hizo saber que se trata de los primeros 539 millones de pesos que se dispersaron para negocios como misceláneas, carpinterías, abarrotes, entre otros, que no despidieron a sus trabajadores por el cierre de sus actividades por la pandemia.



Asimismo, señaló que ’estos empresarios emplean a 179 mil trabajadores que protegieron y apoyaron a sus empleados, que son trabajadores registrados en el IMSS, donde dependen 300 mil familias que tienen seguridad social’.



El director del IMSS, invitó a los 649 mil pequeños empresarios solidarios que se sigan registrando en la página del Seguro Social para acceder a este apoyo.



Por otra parte, informó que gracias al convenio con hospitales privados que comenzó el pasado 23 de abril, 159 pacientes del ISSSTE, INSSFAM, PEMEX e INSABI, se han atendido en estas instituciones médicas privadas, 127 embarazos, 22 cesáreas, un apéndice, seis hernias y tres cirugías endoscópicas, acotó.