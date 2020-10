El país alcanzó un acuerdo con EU para cumplir con la entrega periódica de agua del tratado bilateral: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa, que el país alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte de un antiguo tratado bilateral que ha generado un conflicto social y tensó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.





El Ejecutivo federal, señaló que con este acuerdo se evitó una sanción para el país y se llegó a un acuerdo, un buen entendimiento", apuntó.





Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo "por su comprensión y solidaridad" pues aseguró que se tuvieron "algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo".





El Mandatario señaló, también se estableció que si se requiere el agua para consumo humano o si México tiene una sequía severa se podrá utilizar el líquido.





"Si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla y si tenemos situación de sequía severa, también nos van a auxiliar", afirmó.





Sin nombrarlo, acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de incumplir con la cuota de agua que los estados fronterizos deben aportar para entregarla a Estados Unidos, como se establece en el tratado entre ambos países.





Agregó que el tema se politizó para usarlo como bandera electoral en 2021, pues habrá elecciones para la Gobernación.





El Tratado de Aguas establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9.250 millones de metros cúbicos.





Pese a tener casi ocho décadas de vigencia, en los últimos meses se desató un conflicto político por el líquido en Chihuahua, por lo que México debía todavía 366 millones de metros cúbicos a menos de un mes de se venciera el plazo.





Por su parte, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, recordó que ese tratado es uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana y aseveró que el incumplimiento del mismo "estaba poniendo en riesgo el suministro de agua para las ciudades fronterizas".





Dijo que por una cuestión electoral se pondría en riesgo el tratado; y destacó la participación de las fuerzas armadas para el cumplimiento de éste.





En el mismo tenor, Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que el tratado se pagará con agua contenida en presas internacionales, entre ellas las de estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y con otras presas como la del Granero.





Además, reiteró que el agua de 13 ciudades fronterizas "está garantizada".





Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que la negociación se concluyó con la firma del acta 325, donde se detalló que se estará usando una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales.





Señaló que el volumen asignado será de 131 millones de metros cúbicos, dejando cerca de 87 millones de metros cúbicos del almacenamiento mexicano.





Reiteró que esta fue una "negociación muy exitosa" y agradeció al presidente por la conducción del proceso.





DEFENDERE INTERES PUBLICO, TRAS FRENO DE LA CORTE A POLITICA DE SENER: AMLO



Tras de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la política eléctrica de la Secretaría de Energía (Sener), el Presidente aseguró que no cederá en este asunto, pues busca defender el interés público.



’Estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales, se abusó mucho, el propósito era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero. Esto implicaba, menguar, acabar, con Pemex y la CFE, eso era el propósito de la política económica en el periodo neoliberal y nosotros no estamos de acuerdo con eso’, reiteró.



Ayer, la Primera Sala del máximo tribunal del país declaró infundada la reclamación de la administración del Presidente, que impugnaba la suspensión del 25 de junio a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la implementación de la política eléctrica.



El Mandatario recordó que existe un cambio de política, pues empresas sacaban provecho de estos acuerdos entre particulares y funcionarios públicos. Puso como ejemplo el caso de Iberdrola, que, tras entregar contratos gubernamentales, el ex presidente Felipe Calderón fue nombrado consejero de la empresa, sostuvo.



’Yo entiendo que con la nueva política de rescate no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, el interés del pueblo, de la nación’, aseguró.



El Presidente reiteró que los únicos negocios que debe interesare a su administración son los públicos, pues el gobierno ’no es un comité al servicio de particulares’, sino de los mexicanos. ’Ahora sí que hasta les ofrecemos disculpas por lo que estamos haciendo, ojalá un día nos comprendan’, pidió.



De este modo, propuso la creación de una institución pública para defender el interés público o una reforma constitucional para que ’prevalezca el domino de la nación sobre los recursos naturales’.



Sin embargo, recordó que no actuará con medidas autoritarias y que todas las iniciativas se llevarán a cabo en el marco de la legalidad, evitando la corrupción.