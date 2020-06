El país debe de ir hacia la nueva normalidad ante la pandemia con el cuidado que se necesita y guardando la sana distancia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa desde Cancún, Quintana Roo, comentó que el país debe ir hacia la nueva normalidad ante la pandemia por el coronavirus covid-19, pero "con todo el cuidado que se necesita y guardando la sana distancia".



"Si tenemos que salir, si se trata de actividades esenciales, salgamos de nuestros hogares, que nos cuidemos, que cuidemos a los adultos mayores, que los sigamos cuidando como lo hemos hecho y que poco a poco vayamos a la nueva normalidad".





El Mandatario federal, consideró que es necesario marchar hacia la nueva normalidad e ir reactivando de manera cuidadosa las actividades productivas en el país.



Sin embargo, afirmó que en caso de rebrotes de covid-19, se volverá al confinamiento y al paro de actividades.





El presidente retoma giras en Quintana Roo para dar el banderazo de arranque a las obras del Tren Maya, dijo que la mayoría de las ciudades muestran un descenso o estabilidad de la epidemia y hasta el momento sólo Tabasco es un foco rojo debido a que ahí se registró un rebrote por falta de apoyo ciudadano.



El Ejecutivo federal señaló, ’si no lo hacemos con disciplina, y eso produce contagios y se presentan rebrotes, pues entonces vamos a cerrar de nuevo; y quiero decir es recomendar cerrar, nada de imposiciones autoritarias.



Desde el principio hemos podido salir adelante por la actitud responsable de la gente sin necesidad de toques de queda ni de prohibiciones; la gente ha actuado de manera responsable.



’Si se da un rebrote sería informar a la gente, hay que de nuevo quedarnos en casa, al confinamiento y salvar vidas, que es lo más importante’.



El mandatario resaltó la importancia de retomar actividades, ya que hay muchos mexicanos que se buscan la vida día con día, a diferencia, por ejemplo, de los servidores públicos que reciben sus sueldos cada 15 días.

’Pero si con cuidado vamos regresando a la normalidad va a ser algo importante para todo porque se mejora la economía, no solo la nacional, la familiar, la popular; aquí hay enfoques distintos, nosotros como servidores públicos tenemos asegurados nuestro sueldos, cobramos cada 15 días, cada mes, pero hay muchos mexicanos que se buscan la vida día con día’.



Pese a la controversia que existe sobre su eficacia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que todo lo que ayude a combatir la epidemia de covid-19 se debe de permitir, incluyendo las pruebas rápidas para detectar la enfermedad.



Recordó que existe un debate sobre el funcionamiento de estas pruebas pues se calcula que hasta la mitad de ellas pueden arrojar resultados erróneos.



’Todo lo que ayude se debe de permitir, nada se debe de desechar, primero saber si hay una persona infectada, contagiada, todo lo que se haga en esa materia debe de permitirse, no debe de impedirse, hay que saber el grado de efectividad de las pruebas rápidas, creo que ahí es donde existe la discrepancia la polémica sobre el porcentaje de efectividad, creo que podemos llegar a un acuerdo.

Se habla hasta de un 50 por ciento de falla o de efectividad, pero esto lo tenemos que ir resolviendo’, explicó.

Por tanto, consideró que no hay ningún problema en que se realicen las pruebas rápidas y más tarde se confirme si una persona está contagiada o no de covid-19.



Este fin de semana, el gobierno de Ciudad de México anunció que duplicará la aplicación de pruebas PCR para la detección de covid-19, como parte del seguimiento epidemiológico en la nueva normalidad.



En su momento, Oliva López, secretaria de Salud local, explicó que ahora aplican 657 pruebas por cada 100 mil habitantes, por lo que objetivo es llegar a mil 500.