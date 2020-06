El PAN busca aliados

Es cierto, los comicios del año próximo son de alianzas, incluso para el partido que es marcado (hasta ahora) como amplio favorito. Se ve difícil que uno de los partidos existentes o de los que recibirán un nuevo registro ganar por sí solos los comicios para gobernador en alguno de los 15 estados que renovarán a su poder Ejecutivo.

Las alianzas son fundamentales en estos tiempos y así se ha demostrado en las últimas tres décadas, tiempo en que con excepción de la victoria presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, los demás triunfadores en la presidencial y en la mayor parte de los estados lo han hecho con el respaldo de varios partidos políticos.

El propio Andrés Manuel López Obrador consiguió el triunfo con el respaldo, además de Morena, del Partido del Trabajo y del desparecido Encuentro Social.

Fue en esa misma elección que el PAN decidió ir con refuerzos (Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática), los mismos partidos que ya en diversas ocasiones habían sido sus aliados en contiendas para gobernador, donde los resultados no fueron tan satisfactorios y mucho menos con el resultado que les dejó el proceso electoral presidencial.

Ahora el PAN pretende repetir la misma alianza ante el pobre escenario electoral que se le avizora. Con excepción de Querétaro y, tal vez, Chihuahua, en los restantes 13 estados la situación se les complica y más ante la posibilidad de que México Libre, el partido del binomio Calderón-Zavala, les arrebate una buena cantidad de sufragios.

Por lo pronto, el PAN propone hacer una alianza en un tercio de los distritos electorales del país con MC y PRD, aunque, tal vez, al que no le convenga esa alianza sea a Movimiento Ciudadano un partido que a poco más de 20 años de su fundación muestra un crecimiento real.

El MC mostró que el PAN le sirvió de poco en los comicios presidenciales del 2018, en que quedaron rebasados ampliamente por MORENA y sus aliados, mientras que en Jalisco, Nuevo León y otros estados en que fueron solos resultaron con triunfos contundentes.

Jalisco les dejó un gobierno estatal, además de los principales ayuntamientos y las dos senadurías, al igual que Nuevo León. Enrique Alfaro consiguió casi el 40 por ciento de los sufragios como candidato del MC, mientras que el candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez, obtuvo el cuarto lugar con 10 por ciento de los votos y el del PRD, Carlos Orozco, se ubicó en el último sitio con uno por ciento de los votos.

Y es que la alianza PAN, MC, PRD es una ilusión agotada en 2010, cuando los tres partidos juntos consiguieron las victorias en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, aunque los tres ganadores Rafael Moreno Valle, Gabino Cué y Mario López (Malova) reunían una coincidencia, habían militado en el PRI.

Después de eso nada fue igual, ya que en Puebla en 2016 no fueron juntos en la victoria del panista José Antonio Gali, pero dos años después rehicieron la alianza en la victoria de Martha Erika Alonso, misma alianza que les funcionó en Guanajuato con Diego Sinhué Rodríguez.

Sin embargo, se ve difícil que la pretendida alianza PAN, MC, PRD pueda rendir frutos en los comicios del año próximo, aunque, tal vez, si añadieran a los priistas podrían enfrentar con mayor posibilidad de éxito al trabuco que presentará un disminuido partido gobernante, pero cuyo principal motor sigue siendo el Presidente López Obrador.

*****

En Baja California, se empiezan a sentir los movimientos de Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, en busca de la candidatura de Morena al gobierno estatal. Ex dirigente nacional de CONCANACO, González Cruz, se presenta como el adversario directo al eventual candidato del PAN, Gustavo de Hoyos, dirigente nacional de Coparmex. Por lo pronto el alcalde de Tijuana entró en confrontación directa con Jesús Alejandro Ruiz, delegado federal en BC y quien dice que tiene la nominación en sus manos.

[email protected]

[email protected]