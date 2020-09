El ’pan de muerto’

En tiempos de inquietud e incertidumbre por la pandemia en el mundo, con saldo de miles de muertos y contagios cotidianos, crisis de ansiedad, estrés y empobrecimiento despiadado, no puedes esperar recibir como regalo un pan de muerto.

Presagio fatal, pesimismo, absoluta falta de sensibilidad.

¿Habrá sido a propósito?

’A caballo dado no se le ve colmillo’, diría mi abuela, cuando se trataba de un regalo, hay que recibirlo con una sonrisa, sin hacerle mueca o comentario con destello desaprobatorio. Agradecerlo.

¿Pero un pan de muerto en este tiempo?

Seguro es ocurrencia imprudente del mercadólogo o publicista de las tiendas Walmart y Superama, dar gratis a clientes un mini pan de muerto, envuelto en papel transparente y sujetado o amarrado con delgado listón azul.

Es lo que han empezado a repartir las dos tiendas, al menos en servicios o entrega de comestibles en domicilios.

’Un obsequio de la tienda’, dice el mensajero con una sonrisa, para cumplir la encomienda de la empresa.

Por educación, obligado dar las gracias. Lo tomas sin abrirlo, porque primero debe de pasar por el desinfectante, como lo aconseja el protocolo sanitario.

Una vez rociado de gel antibacteriano, observas los detalles, reflexionas sobre los motivos del obsequio.

¿Anticipado recordatorio de la festividad de muertos en noviembre? ¿mensaje subliminal de lo que le espera a la sociedad por la pandemia? ¿premio por ser cliente frecuente? ¿gancho para invitar a reservar parte del presupuesto familiar, si es que algo queda, a la compra de dicho alimento? ¿despertar el apetito panadero?

Lo que fuere, no es el mejor momento para regalar a cualquiera un pan de muerto, del tamaño que sea.

Son tantas las noticias negativas, el escenario borrascoso y depresivo, que resulta inoportuno regalo de ese tipo.

Hay que decirle a publicistas y mercadólogos de esas tiendas, de Walmart y Superama (de todas las tiendas), en las circunstancias que hoy enfrenta México, lo recomendable sería algo para infundir ánimo, si es que desean recompensar a su clientela.

Por ejemplo, un mini pan patrio, con los colores de la bandera, a propósito de la proximidad del 15 de septiembre. Día de la Independencia, celebración de todos los mexicanos.

Lo que sea, menos un pan de muerto.

