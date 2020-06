El PAN irá solo, no será un partido testimonial en el 2021: Eloy Salmerón

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 23 junio 2020.-Sin descartar una posible coalición de partidos que se cosina desde las cúpulas del PAN, PRD, MC y posiblemente el PRI, el dirigente estatal del blanquiazul en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, afirmo que partiendo de una utopia en los comicios del 2021, irá solo y no será testimonial.



Entrevistado a través de una video conferencia virtual con el Pool de Medios ’Guerrero en Redes’, que integran los portales Digital Guerrero, DesdeAbajo Aca, Ultima Hora, Códice 21 y El Siglo, el líder panista, dijo que con o sin alianza su partido con presencia en 44 municipios demostrará su fuerza política.



Anunció la adhesión de nuevos rostros –sin mencionar nombres- al PAN, que sin ser afiliados a las huestes panistas podrán contender en la recuperación de los espacios de representación popular, por surgir de la sociedad y con el compromiso de respetar los órganos que rigen asu partido.



Dejo en claro que con los rostros nuevos, principalmente jóvenes, Acción Nacional, finca sus espectativas que son prometedoras para ganar espacios de representación popular. Sin descartar a panistas como la diputada Guadalupe González Suástegui y el alcalde de Taxco de Alarcón, Marcos Efren Parra Gómez –aclaró- que ellos no se han pronunciado como posibles candidatos.



Mencionó que la estrategia de trabajo que ha venido realizando su partido recorriendo los 81 municipios, de los cuales tiene presencia en 44 municipios, sin descartar los 16 que gobierna en coalición –PRD-PAN-MC- como Chilpancingo, Tecpan, Atoyac, San Miguel Totolapan, Teloloapan, Eduardo Neri, Taxco, Tetipac, Pilcaya, Tixtla, Zitlala, La Unión, San Marcos, Florencio Villareal, Quechultenango, Huamuxtitlán y Cochoapa el Grande.



Explicó que el trabajo que han estado realizando buscando la adhesión de ciudadanos que tienen carreras profesionales, permitirá romper con los esquemas tradicionales de elección por dedazo y acabar con los cacicazgos y centros de poder en Guerrero.



Respecto a la pandemia que ha paralizado al mundo y que hasta el momento México registra 191,410 contagios y 23,377 defunciones. Tan solo Guerrero tiene confirmados 4,611 y 790 muertes, Acción Nacional no ha dejado de trabajar en aras de consolidar el crecimiento del partido en 2021.



De manera optimista Salmerón Díaz, aseguró que hay figuras bien posicionadas en las filas del su partido y que de igual manera invitarán a personajes de la sociedad civil a participar para lograr una ’verdadera democracia’.



Finalmente, Salmerón Díaz apuntó que el gobierno de la 4T debe suspender las obras emblematicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de San Lucía y ocupar ese recurso para las Pensiones Universales, para contrarrestar los efectos económicos del Covid-19.

Fuente: desdeabajo