El PAN por una vida libre y sin violencia para la mujer

· En el Edomex 106 feminicidios y se esperan sean 160 al concluir el año.



· Cinco de cada 10 mujeres mexiquense han sufrido violencia.



El Partido Acción Nacional en el Estado de México a través de su presidente Jorge Inzunza Armas, de la diputada federal, Laura Angélica Rojas Hernández; de las legisladoras locales: Karla Fiesco García e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, así como de las alcaldesas Miriam Escalona Piña y Leticia Zepeda Martínez, la síndica Joanna F. Torres y Ana Balderas Trejo, secretaria de Promoción Política de la Mujer, se pronunciaron por una vida libre de violencia contras las mujeres.



En conferencia de prensa con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Inzunza Armas señaló que el PAN está por lograr la igualdad de oportunidades, que la mujer tenga el lugar que le corresponde en la sociedad mexicana. Hoy hay 26 millones de mujeres sin ingreso, sin trabajo, en condiciones de vulnerabilidad. Es una injusticia del sistema actual. Su lucha es decidida y permanente.



En el Estado de México se comete el mayor número de asesinatos de mujeres con el primer lugar en feminicidios. Hasta el mes de septiembre teníamos 106 casos de feminicidio y se estima 160 al finalizar el año, lo cual es inadmisible.



Por su parte, Ana Balderas dijo que el Estado mexicano tiene una enorme deuda con las mujeres para que vivan sin violencia y de igual forma el Estado de México. Se debe enfrentar esta violencia por todos los medios y las mujeres tenemos derecho a la igualdad, dijo al leer un documento del 25 de noviembre del año 2014 de Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres y al año 2020 nada ha cambiado.



Por su parte, Laura Angélica Rojas, diputada federal, enfatizó que gracias a que las legislaturas de la cámara como del Senado de la República hay igualdad de género y se pudo lograr ahora el 50% de hombres y mujeres legisladoras, pero hace décadas era 30% que era opcional postular mujeres y luego 40% y ahora 50%.



Señaló que este año por la Pandemia, la violencia contra las mujeres se agudizó y se visibilizó. En todo el mundo 243 millones de mujeres y niñas fueron abusadas el año pasado según la ONU Mujeres.



Destacó los trabajos contra la violencia política contra las mujeres, la digital y obstétrica, también la pena por violencia doméstica y se trabaja por una ley general para castigar el feminicidio.



Mientras que Karla Fiesco García, diputada local señaló que nos falta mucho por hacer, porque las cifras de feminicidio son cifras altas en el Estado de México. En el Marco del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contras Mujeres debemos hacer mucho por las mujeres del Estado de México.



El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara local, presentarán mañana una iniciativa que propone una vida libre de violencia con la instalación de un localizador electrónico al responsable y la víctima de violencia para que no se acerquen a la misma en su domicilio o lugar de trabajo. Que será monitoreada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dijo Fiesco García.



Mientras que Ingrid Krasopani Schemelensky Castro dijo que el 15 por ciento sistema nacional e seguridad publica el 15% de feminicidios del país, el 24% de lesiones dolosas a mujeres y el 15% de los delitos de trata y es necesario garantizar la justicia y la libertad de nuestras mujeres con políticas públicas.



Dijo que se debe atender las alarmas de género en 11 municipios, porque las mujeres no pueden caminar seguras, ni subir al transporte sin saber si van a represar a sus hogares. Cabe destacar que ya también se castiga la violencia política en razón de género, pero no sólo de hombre a mujer sino viceversa y de mujer a mujer. Y no habrá lugar para candidatas o candidatos que hayan cometido violencia política. (Esta propuesta viene desde 2003 con la entonces diputada Leticia Zepeda, hoy alcaldesa y que finalmente se logró). También los que tenga deuda alimentaria (pensión) y se castigará el acoso cibernético en niñas y niños.



Por su parte, Joanna F. Torres, síndica de Cuautitlán Izcalli, enfatizó que se debe garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. En el Estado de México las mujeres viven el riesgo de ser violadas, acosadas y asesinadas.



Señaló que una encuesta del INEGI indica que en el Estado de México 5 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y es la segunda entidad con mayor número de mujeres violentadas, sólo atrás de la Ciudad de México. El Estado de México está muy por arriba de la media nacional de violencia comunitaria que es de 38.5% en los municipios mexiquenses llega a 50.2%, lo que equivale a que 5 de cada 10 mujeres mexiquenses han sido violentadas.



Por su parte, las alcaldesas Miriam y Leticia coincidieron que en los municipios son el primer frente de atención a la ciudadanía y hoy los recursos en lugar de ser incrementados se han recortado, sobre todo en seguridad pública para que la ciudadanía pueda ejercer una vida libre de violencia

.

Leticia Zepeda dijo que hoy la violencia ha aumentado, las llamadas al C5 o al Consejo Estatal van a municipios y no es sencillo cuando no hay recursos para atender este tipo de violencia contra la mujer.



También participaron Mariela Pérez de tejada Romero, representante del Pan ante el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Edomex y la coordinadora de síndicos, Nataly Monserrat Maldonado Barrios.