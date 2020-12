EL PAN, PRD y PRI, consolidan alianza para las diputaciones federales y no se descarta que a nivel estado estas fuerzas políticas vayan juntas: Juan Guerrero.

Por Lulú Mercado



La mañana de este lunes en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), su dirigente estatal Juan Guerrero, en conferencia de prensa, dio a conocer, que por parte del PAN nacional se ha aprobado que ’vayamos juntos en los tres distritos federales’.



Es decir que ’se busque que en el primer distrito federal los compañeros del PRI puedan proponer un candidato o candidata, en el distrito 2 serían los compañeros del PRD, y nosotros estaríamos buscando candidato o candidata en el tercer distrito federal’.



Así quedaría prácticamente el acuerdo que se dio en el Consejo Nacional, aunque todavía falta que se haga formal, ’pero insisto que ya por parte nuestra en lo local tanto en la comisión permanente como en la comisión estatal, se ha aprobado que se generaran estas condiciones y el día sábado 5 de diciembre en el consejo nacional autorizo esta situación’, subrayó Juan Guerrero.



De igual manera Juan Guerrero expresó, que ’en el mismo Consejo se aceptó la plataforma nacional con la que el PAN competirá en el siguiente proceso, misma que insisto en el reconocimiento que le estamos haciendo a los jóvenes del PAN en Nayarit, en los próximos días el consejo consultivo estará presentando la plataforma electoral con la que competirá el PAN en lo local en el estado de Nayarit’.



Otro de los temas que ha estado causando polémica e incertidumbre es la definición de la candidatura a gobernador, por lo que el líder del PAN en Nayarit, indicó: ’hoy quiero hacerles mención de algunas cuestiones que han sucedido en el PAN, en particular nosotros vimos la necesidad de que se tomara una decisión de parte del Comité Ejecutivo Nacional’.



Es cierto que hace algunos meses particularmente en el mes de octubre, se celebró una reunión en la ciudad de México, donde se dialogó con el presidente nacional y en ese momento las condiciones eran muy claras, quien iba a ser la abanderada o el abanderado por parte del PAN, a la gubernatura y quiero decirles que las pláticas que se están generando con los diferentes partidos ya señalados en ese momento no había condiciones, es decir no había dialogo ni construcción.



Si bien en lo local lo hemos hecho ’nos hemos reunido, en lo nacional no había estas pláticas, ni siquiera se visualizaba esta situación de los 140 distritos federales, pero, además, en la mesa se ha planteado este asunto no solamente de ir en algunos estados en los distritos, sino buscar que se generen las condiciones a la gubernatura y en el caso local hemos visto el de presidencias y distritos’.



Por esa situación, el Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, en los próximos días estará con nosotros, para tomar una determinación de qué es lo que va a suceder en el tema electoral local con el asunto de la gubernatura, pero si hay el planteamiento entre los 3 partidos políticos que he mencionado para que pueda generarse una postulación e ir juntos en la próxima contienda’, expresó Juan Guerrero.