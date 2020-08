El PAN, rumbo a la elección del 2021…

(Carta a Don Héctor)



ES CIERTO QUE EL PAN EN GUERRERO nunca ha sido un partido competitivo, y en consecuencia, electoralmente de importancia. Los resultados de las elecciones así lo dicen, incluso cuando ganó la Presidencia de la República en el 2000 y 2006, y salvo en algunos municipios como Taxco y Tlacochistlahuaca, entre otros dos, la presencia del partido blanquiazul es poco más que testimonial, de tal forma que sólo han obtenido diputados plurinominales y regidurías en los ayuntamientos.



En parte, tiene que ver con la rigidez para ingresar a ese partido, por la idea que se tiene de él, de que es conservador y donde militan los ricos, y porque los dirigentes que ha tenido en Guerrero lo han manejado como si fuera suyo, utilizándolo para su personal provecho, y además porque sólo tiene vida durante los procesos electorales.



Por supuesto, hay muchas más razones por las que ese partido ha sido uno más en el estado, por las cuales no ha cuajado entre los guerrerenses. La culpa, sin embargo, tiene que ver con la miopía política de quienes lo han dirigido en Guerrero.



Sin embargo, las cosas podrían cambiar en el proceso electoral que inicia en septiembre próximo, es decir, el PAN podría tener mejores resultados en la elección de junio del 2021, en razón de que desde hace dos años tiene un nuevo dirigente en Guerrero, quien sin tanto rollo prácticamente ha venido construyendo a ese partido con el fin de hacerlo competitivo.



En efecto, desde el 2018 el Partido Acción Nacional es dirigido por Eloy Salmerón Díaz, quien contrario a los anteriores dirigentes de ese partido político, viene desde abajo, es decir, desde las bases que aún confían en el PAN como una alternativa de gobierno.



Eloy Salmerón, ciertamente, fue alcalde de Tlacoachistlahuaca por el PAN en el periodo 2005-2008, y secretario general de ese partido durante el periodo 2015-2018, y posteriormente fue elegido presidente del comité directivo estatal para el periodo 2018-2021, incluso pese a la oposición de quienes mantenían secuestrado a ese partido. El actual dirigente del blanquiazul es Licenciado en Derecho por la Uagro y además tiene una pasantía de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.



Como funcionario público, el hoy dirigente del panismo guerrerense se ha desempeñado como coordinador estatal de Microrregiones de la Sedesol federal, delegado de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Colima, y director del Centro coordinador de los Pueblos Indígenas, dependiente de la CDI. Salmerón Díaz, hay que decirlo, también ha ocupado otros cargos dentro de la estructura municipal y estatal del PAN.



Sin duda, el dirigente panista forma parte de la nueva generación de políticos que entienden la nueva circunstancia de los partidos, cuya credibilidad está por los suelos y en consecuencia la población ya no cree en ellos.



Así las cosas, desde el 2018 se ha dedicado, decíamos, a prácticamente reconstruir ese partido, con el fin de hacerlo competitivo, es decir, para lograr mejores resultados que en los procesos anteriores, pero además, llevando candidatos en los 81 ayuntamientos del estado, en los 28 distritos electorales locales, y por supuesto, candidato a gobernador del estado, ’no para que sean testimoniales, sino para que en verdad ganen la elección’.



Más aún. ’Seremos una opción alternativa para los guerrerenses. Tendremos candidatos honestos, responsables y comprometidos con el pueblo. Daremos la sorpresa’, dice.



Por supuesto, habrá que esperar los resultados, y si finalmente dejan a Eloy Salmerón hacer del PAN un partido que sea una real opción de gobierno. Al menos, parece que por entusiasmo y trabajo no quedará en la dirigencia panista.



Hay que decirlo. La elección del 2021 será altamente competitiva, en la que el PRI buscará retener la gubernatura y ganar la mayoría de las diputaciones locales y alcaldías, en tanto que Morena, el partido del Presidente, lograr la alternancia en la entidad, al igual que el PRD y el PAN. Hay que decir que en la elección del año próximo ya no estará la boleta Andrés Manuel López Obrador.



No obstante, Morena le sigue apostando a la figura presidencial, mientras que el PRI, el PRD y el PAN, a la estructura electoral que tienen y que han venido construyendo para ganar la elección. Y es que, hay que puntualizarlo, de la siguiente elección depende el futuro de México.



Por ello es que en Guerrero, uno de los 15 estados del país donde habrá elecciones locales, se librará una especie de la madre de todas las batallas.



