EL PAN y la coalición arriba en Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan: Jorge Inzunza Armas

• Señaló que en Nicolás Romero el PAN dará la sorpresa y de igual forma en Tecámac con Octavio Germán Olivares.



• En Huixquilucan la candidata Romina Contreras tiene ya 50 % de la preferencia y su más cercano adversario político está muy lejos.



Acción Nacional está creciendo en preferencias electorales y empieza tomar ventaja en los municipios del Corredor Azul como Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, enfatizó Jorge Inzunza Armas, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México.



Acompañado del senador Damián Zepeda, ex presidente nacional del PAN, Inzunza señaló que los candidatos y candidatas del PAN, así como los que abanderan la coalición PAN-PRI-PRD están posicionando bien en el Valle de México, así como en la zona oriente como San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Teotihuacán, Otumba. En el Valle de Toluca en Calimaya y en Metepec, donde el candidato panista, Fernando Flores Fernández.



’La respuesta de la gente, de la ciudadanía en el primer mes de la campaña federal y a unos días de iniciar la local es muy favorable y subiendo en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y con más del 50 % por ciento de la preferencia electoral en Huixquilucan con la candidata, maestra Romina Contreras Carrasco’, dijo Inzunza.



Señaló que los últimos cuatro días ha recorrido más de 20 municipios del Estado de México y hay buena respuesta de la gente. ’He visto que Acción Nacional se viene reposicionando, subiendo puntos en municipios importantes en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli. Morena se está viendo cuestiona, incluso por lo sucedido hace horas en la Ciudad de México con la tragedia del Metro que impacta en el Edomex, porque la gente usa ese sistema de transporte a su trabajo.



Indicó que ha hecho giras acompañado de las dirigencias del PRI y el PRD en los municipios en que se va en coalición y los eventos han tenido éxito. Hay una buena respuesta para Acción Nacional.



Morena no está teniendo, electoralmente hablando, la respuesta que ellos quisieran. Ellos se jactaban de poder ganar 75 municipios y lo que estamos viendo no sólo por las encuestas sino en los recorridos que Acción Nacional y la Coalición se está fortaleciendo.



Señaló que en Toluca el candidato de la Coalición, Raymundo Martínez Carbajal, en Tecámac, en elecciones pasadas el candidato del PAN perdió por cerca de 70 mil votos, hoy se dará la sorpresa y ganará Octavio Germán Olivares.



En referencia a actos violentos con los candidatos del Pan y de la Coalición, Inzunza señaló que sólo se han dado detalles muy comunes de campaña y que hay una Mesa Política con el gobierno del Estado de México en la que se lleva día a día las anomalías que, por fortuna, no ha pasado a mayores.