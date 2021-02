El PAN y sus candidatos

Inconforma a panistas designación de priístas

Hasta un ex convicto llevará la estafeta azul

El PAN-gobierno quiere ’jugar a lo seguro’



EN Tamaulipas, la necesidad del PAN-gobierno en mantener la mayoría parlamentaria en el Congreso Local, ganar al mayor número de alcaldías y obtener la victoria en los distritos electorales federales, quiérase o no, está provocando seria fractura al interior de ese instituto político.



La causa: abrir las puertas del Partido y promover candidatos no panistas, lo que, obviamente, está provocando inconformidad entre la militancia y activistas de Acción Nacional.



Ejemplos: Para la alcaldía de Nuevo Laredo, el PAN postulará a la ahora expriísta y diputada local YAHLEEL ABDALA CARMONA; el experredista MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO abanderará al blanquiazul por la presidencia municipal de Río Bravo; mientras que otro ex tricolor de hueso colocado, ÓSCAR ALMARAZ, será ungido como el candidato panista a la diputación federal por el V Distrito Electoral con sede en ciudad Victoria.



Pero aún hay más: MÓNICA GONZÁLEZ, ex secretaria de Desarrollo Económico durante el sexenio priísta de EGIDIO TORRE CANTÚ, será la carta del partido en el poder estatal para la diputación federal correspondiente al IV Distrito Electoral con cabecera en H. Matamoros.



Otro exfuncionario priísta, DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ, disputará una diputación local en un distrito matamorense para reforzar la campaña de IVETT BERMEZ VAZQUEZ, quien llevará la estafeta panista a la sucesión de MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.



De todos los casos expuestos, el más extraño es la designación de ALMARAZ MALDONADO como candidato del PAN a la alcaldía de Río Bravo a pesar de haber permanecido encarcelado seis años por delitos relacionados con robo de combustible o huachicoleo. La pregunta es ¿cómo le hizo para obtener la carta de no antecedentes penales?



Por esas razones de peso más que suficiente es que el panismo tamaulipeco no comulga con las decisiones del Comité Directivo Estatal del PAN que preside RENÉ ’El Cachorro’ CANTÚ GALVÁN. No es necesario mencionar que en la práctica todos los movimientos políticos son ’palomeados’ en la Secretaría General de Gobierno que comanda ’El Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS.



En consecuencia, si bien es cierto que la estrategia del PAN-gobierno está diseñada para intentar obtener el mayor número de cargos públicos que estarán en juego el 6 de junio, también es una verdad de a kilo que prácticamente está exhibiendo al panismo tamaulipeco.



La pregunta lógica es ¿qué acaso en el Partido Acción Nacional no existen perfiles que garanticen el triunfo en las urnas?



La renuncia al PAN por parte del C.P. MARIO ALBERTO CORTÉZ GONZÁLEZ es un claro ejemplo del inconformismo al interior, sobre todo cuando se daba por hecho que la transparencia y democracia eran los activos principales de esa corriente partidista.



Respecto a la necesidad de reforzar su staff de abanderados con personajes externos por parte del partido en poder, la lectura principal es que el PAN-gobierno no se siente seguro para derrotar a los candidatos de Morena, por lo que, para evitar cualquier eventualidad, ha decidido jugar a lo ’seguro’, aún a costa de la imagen y credibilidad del partido albiceleste.



Ni hablar.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Tal y como se veía venir, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ se registró como aspirante a la candidatura de Morena para presidir el ayuntamiento de este puerto fronterizo. El Jefe de la Comuna pretende extender su mandato en un período más con el derecho de reelección.

La pugna interna será con el exlíder del sindicato de telefonistas ALEJANDRO MAYER, quien también presentó su registro en tiempo y forma a la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional.

MARIO o ALEJANDRO habrán de competir en la elección constitucional por la presidencia municipal con la abanderada del Partido Acción Nacional, IVETT BERMEA VÁZQUEZ.



Y hasta la próxima.

mariodí[email protected]