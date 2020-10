El panista Ricardo Anaya da positivo a COVID-19

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. Jueves 22 octubre 2020.-El excandidato presidencial Ricardo Anaya informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se sometió a aislamiento.



’Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado’, escribió en su cuenta de Twitter.



El político panista regresó a la vida pública hace apenas un mes y cada semana envía un mensaje en el que habla de los problemas del país y lanza críticas en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este mismo periodo también se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investiga, entre otros políticos, tras los señalamientos hechos por Emilio Lozoya de supuestos sobornos entregados a su paso por el gobierno de Enrique Peña Nieto.



El manejo de la pandemia por COVID-19 fue un temas de uno de sus videos, en el que acusó que Andrés Manuel López Obrador "no está a la altura" del desafío que representa, al tiempo de que llamó a sus colaboradores a no ser "cómplices" de lo que considera como fallas del gobierno.



"(En un futuro), tristemente recordaremos (que López Obrador) no estuvo a la altura del momento histórico", expresó el panista en la grabación publicada a finales de septiembre.



Anaya se sumó a los políticos que en las últimas horas han confirmado sus contagios de coronavirus, apenas ayer los morenistas Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, Gibrán Ramírez y Leonel Godoy, así como la senadora panista María Guadalupe Saldaña Cisneros dieron a conocer el resultado de sus estudios.



La tarde de este jueves, el diputado Gerardo Fernández Noroña informó que tras sentir malestares se sometió a una prueba de detección de COVID-19, por lo que en un inicio dijo que suspendería una gira a Chiapas, aunque horas más tarde dijo que se trasladará de Tepoztlán, Morelos, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que durante el trayecto recibirá el resultado por lo que dependiendo del resultado decidirá si continuará con su agenda.