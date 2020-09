El panorama para las empresas formales en la Ciudad de México se vislumbra devastador

El saldo nos habla de que:



• En lo que va del año se han perdido más de 219 mil empleos formales en la Ciudad de México, lo que implica que 1 de cada 4 plazas perdidas en el país le corresponden a la Capital; este dato es aún más duro en el sector comercio: ahí es 1 de cada 2 empleos.



• Durante la pandemia se impulsó un plan de ayuda a micro y pequeñas empresas, que otorgó 42 mil 200 créditos de 10 mil pesos. Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI en 2019, en la Ciudad de México había 459 mil 651 empresas registradas, de las cuales el 95.2 por ciento son microempresas; es decir, negocios que tienen menos de 10 colaboradores.



• Por otro lado, el programa Impulso para el Desarrollo industrial y Regional, que a través de Nacional Financiera respaldaba garantías para acceder a créditos bancarios de hasta 2.5 millones de pesos con tasas de interés preferencial, a dado una bolsa de poco más de 770 millones de pesos y sólo se han apoyado a 290 empresas pequeñas y medianas en la Ciudad.



• Esto significa que más del 90 por ciento de las empresas que hay en la CDMX no han recibido un solo apoyo para sobrevivir a la crisis económica.





En cuanto al EMPLEO, la situación no es diferente.



• De una bolsa de 64 millones 220 mil pesos, se han otorgado 10 mil microcréditos de 6 mil 414 pesos a mujeres y hombres que han perdido su empleo a causa de la crisis económica.



• Como ya lo señalamos, en la Ciudad de México el IMSS reportó 219 mil personas que han perdido su trabajo, por lo que, considerando las cifras, el 95% de las personas desempleadas no han recibido un solo apoyo, pues el programa de Actividades Productivas de Autoempleo sólo ha alcanzado a ser otorgado al 5% de este sector.



• Por otro lado, se propuso un programa de empleo temporal que beneficiaría a 15 mil 224 personas, con apoyos que van de los 3 mil 500 a los 15 mil pesos mensuales; sin embargo, es importante cuestionar la calidad de dichos empleos, pues no serán formales.



• A pesar de que en el mes de agosto se recuperaron 90 mil empleos a nivel nacional, en la CDMX se perdieron otros 5 mil, llegando a la cifra de los casi 220 mil puestos de trabajo perdidos en la Capital, lo que hace evidente la necesidad de propuestas de gran calado para enfrentar esta situación.



Es por este motivo que en COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO insistimos en que, de no corregir el rumbo, el panorama para las empresas y el empleo formal, será devastador.



Y es que, la inacción del Gobierno Federal, ha provocado que las propuestas de reactivación económica que ha emprendido el Gobierno de la Ciudad de México no estén a la altura de la emergencia por la que atraviesa el país y particularmente, las empresas de la Capital de la República. Son medidas insuficientes y parciales, que no abonan a una reactivación económica integral.



Las y los empresarios de COPARMEX deseamos que al final del año hayamos alcanzado la meta que el Gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto por recuperar 300 mil empleos, pero para lograrlo se requerirá de un GRAN ACUERDO entre los empresarios, el Gobierno de la Ciudad, los 16 Alcaldes y los integrantes de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.



En este sentido, es que proponemos las siguientes alternativas:



1) Instalación del Comité de Alto Nivel para la Reactivación Económica:



• Integrado por la participación de la Jefa de Gobierno, sus secretarios, integrantes del Congreso de la Ciudad, los liderazgos de la iniciativa privada de la Capital, especialistas de las prestigiadas universidades de la Ciudad y sectores sociales, a fin de identificar las mejores acciones de política pública y enlace con la sociedad para enfrentar la pandemia, disminuir los contagios y reactivar la economía.



2) Programa de Salvamento Urgente del Empleo para la CDMX:



• La situación de emergencia para enfrentar el COVID-19 ha supuesto el cierre temporal de muchas empresas y la disminución de sus ingresos, fundamentales para poder mantener la operación de las empresas y conservar los empleos. Por tanto se propone:













2.1. Estímulo de emergencia para la creación de nuevos empleos:



Consistiría en dejar de cobrar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 por ciento a todo nuevo empleo formal a partir del mes de octubre y hasta que el semáforo epidemiológico regrese a verde.



2.2. Atracción de inversión a la CDMX.



Es necesario fomentar y atraer la inversión como motor del crecimiento futuro de la capital mediante esquemas e incentivos que faciliten su llegada y permanencia y con ello ayudar al rescate de micro y pequeñas empresas de la capital.



Parte fundamental de atraer inversiones, es que el Congreso de Ciudad de México se proponga avanzar en una agenda legislativa que dé certeza jurídica a las inversiones, que promueva a la Capital de país como un polo logístico fundamental para los negocios, el turismo y la innovación.



2.3. Activar Comités de Emergencia para el Fomento Económico por Alcaldías.



Se debe avanzar en el establecimiento de Comités de Emergencia para el Fomento Económico por Alcaldías para que el Gobierno, sector empresarial y actores sociales identifiquen las acciones específicas para generar apoyos a las empresas y los empleos formales y construir programas que permitan detonar el consumo en las localidades.





2.4. Solución expedita a trámites y verificaciones voluntarias para evitar clausuras.



Se buscará un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y el sector empresarial, para hacer avanzar de manera expedita trámites sustanciales para la reactivación económica; lo mismo especificar que las verificaciones de primer contacto se consideren como voluntarias, en las que se le pueda comunicar al empresario las áreas de oportunidad detectadas y se dé un tiempo razonable para solventarlas y de no hacerlo, aplicar el procedimiento de sanción.





El momento por el que atravesamos implica ir más allá de coyunturas electorales, posturas ideológicas y diferencias políticas. Todos los actores deberán abstenerse del uso político-electoral en el contexto de la pandemia. Lucrar políticamente con la difícil situación económica que ya enfrentamos los capitalinos resulta simplemente inadmisible.



Los empresarios de la Ciudad de México continuaremos con toda determinación en nuestra cruzada por salvar las empresas y conservar los empleos. Lo que requerimos de la autoridad es certeza jurídica, incentivos para reactivar la actividad empresarial, condiciones fiscales razonables en el contexto de emergencia que vivimos y apertura de la autoridad para que nuestras propuestas sean escuchadas. Hoy más que nunca son tiempos de unidad y de cerrar filas.



Nuestras propuestas tienen su fundamento en trabajar por salvaguardar lo que más le importa a la gente: la salud, el empleo y la economía de su familia.



Atentamente,

Armando Zúñiga Salinas

Presidente

COPARMEX CIUDAD DE MÉXICO.









*CUADRO SOBRE LA PROPUESTA DE CONDONACIÓN DEL ISN*



La CDMX recaudó por ISN 25 mil 439 millones de pesos en 2019



El promedio anual de trabajadores afiliados al IMSS en el mismo año fue de 3 millones 462 mil 346 trabajadores.



Cada trabajador representó un ingreso anual para la ciudad de 7,348.18 pesos en 2019.



La propuesta de exentar del impuesto sobre nóminas a las empresas de octubre de 2020 a febrero de 2021 sólo sobre los nuevos empleos, suponiendo que se lograra la recuperación de 200 mil puestos de trabajo formales, tendría para la CDMX un impacto en la recaudación de 3,061 pesos por cada nuevo trabajador.



Esto representaría casi la mitad de las erogaciones que el gobierno de la CDMX realiza mediante el programa emergente de Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo, con el cual se otorgaron 10,012 créditos a un gasto de 6,414 pesos por persona apoyada.



La ventaja es que el apoyo iría directamente al trabajador que encontraría una nueva fuente de empleo y le reduciría el costo en más del 50 por ciento a la CDMX.



Suponiendo que pudiera lograrse la recuperación de los 200 mil empleos perdidos entre febrero y agosto de 2020, de autorizarse esta condonación de 5 meses, el impacto a los ingresos para la ciudad sería de sólo 612 millones de pesos, lo cual representaría sólo el 2.2% de la estimación de recaudación del ISN para el 2020.