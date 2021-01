El Papa a Estados Unidos: No se gana nada con la violencia

www.guerrerohabla.com

Ciudad del Vaticano. 10 enero, 2021.-El Papa Francisco en su mensaje posterior al rezo del Ángelus de este domingo hizo un llamado a la paz a la ciudadanía de Estados Unidos al hablar sobre el asedio al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. No se gana nada con la violencia, les dijo.



’Dirijo un afectuoso saludo al pueblo de Estados Unidos de América, sacudido por el reciente asedio al Congreso. Rezo por aquellos que han perdido la vida — cinco—, la han perdido en esos dramáticos momentos. Reitero que la violencia es autodestructiva siempre. No se gana nada con la violencia y se pierde mucho’.



El Pontífice exhortó a las autoridades y a la población estadounidense a ser responsables y promover la reconciliación nacional, así como a defender los valores democráticos en su sociedad.



’La Virgen Inmaculada, Patrona de los Estados Unidos de América, ayude a mantener viva la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como vía maestra para construir juntos el bien común; y lo haga con todos aquellos que habitan en esa tierra’.



¿Qué ocurrió en el Capitolio?

El asedio al Capitolio -Congreso de Estados Unidos- ocurrió cuando seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en la sede causando destrozos en el momento en que los congresistas certificarían la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.



Cinco personas fallecieron, cuatro de ellos eran manifestantes y uno era agente de la policía del Capitolio.



Líderes demócratas y algunos republicanos acusan al presidente Trump de incitar la violencia, debido a que ese mismo día en un mitin llamó encarecidamente a sus simpatizantes a manifestarse en el Capitolio en contra de los resultados de la elección y lanzó mensajes de enojo ante un supuesto fraude electoral.



Obispos de Estados Unidos llamaron a la paz

El mismo 6 de enero, en un comunicado, el presidente de los obispos estadounidenses, José H. Gómez, condenó la violencia e hizo votos por una transición pacífica del poder.



’Esto no es lo que somos como estadounidenses. Oro por los miembros del Congreso y el personal del Capitolio y por la policía y todos los que trabajan para restaurar el orden y la seguridad pública.



’La transición pacífica del poder –agregó Monseñor Gómez- es uno de los sellos distintivos de esta gran nación. En este momento preocupante, debemos volver a comprometernos con los valores y principios de nuestra democracia y unirnos como una nación bajo Dios’.