El Papa expresó sus mejores deseos y cercanía a la comunidad Judía por motivo del Pesaj (Pascua)

Comunidad judía en México celebra el Pesaj en familia como en la Pascua original



Diario Judío México, abril 09, 2020.- El Vaticano informó que el papa Francisco llamó por teléfono en la víspera al presidente israelí Reuven Rivlin para expresarle sus mejores deseos y su cercanía con motivo de la Pascua judía.

Por su parte Rivlin le agradeció ’su importante mensaje’ y su apoyo contra el antisemitismo, con la esperanza de que pueda continuar en esta época de pandemia en la que se han incrementado los actos de intolerancia.

Asimismo, el pontífice envió una carta al rabino jefe de Roma, Riccardo di Segni, para saludar a la comunidad judía romana y desearles ’especialmente en este momento de prueba que todos están pasando’, renovar ’lazos de amistad y compromiso conjunto con los más vulnerables’.

’A medida que se acerca Pesaj, me gustaría extender mis mejores deseos a usted y a toda la comunidad judía en Roma. Que el Todopoderoso, que liberó a su amado pueblo del cautiverio y lo llevó a la tierra prometida, también lo acompaña hoy con una abundancia de sus bendiciones. Al renovar los lazos de amistad y compromiso con los más débiles de nuestra sociedad, especialmente en la prueba actual por la que todos estamos pasando, les aseguro mi cercanía y le pide rece por mí.

Por su parte el rabino Di Segni retribuyó los saludos en una carta a Francisco en la que expresa: ’Es en estos momentos de crisis que sentimos los valores comunes de nuestras creencias y la necesidad de cooperación para el bien común. Todos estamos ahora obligados a ayudar, consolar, examinar nuestra conciencia y pedirle ayuda a nuestro Creador’.

La festividad de la Pascua judía, comenzó el miércoles 8 de abril por la noche y durará hasta el próximo miércoles 15 de abril.

El coronavirus ha tenido un marcado impacto en las celebraciones judías cuando todos los rezos que implican congregación se suspendieron en todo el mundo. ’Es la primera vez en la vida que sucede así, puesto que en las sinagogas se mantiene como una flamita que es, por lo menos, tener a diez personas congregadas los 365 días del año, por las mañanas y tardes, al menos en la sinagoga principal. Desde el 20 de marzo se decretó la prohibición de cualquier forma de congregación’.

Comunidad judía en México celebra el Pesaj en familia

Diario Judío México informó que el rabino ortodoxo de la colonia Condesa de Ciudad de México, Tuvia Krawchik Chiriti, de la kehilá ashkenazí de México, a través de una entrevista realizada por su corresponsal Guillermo Gazanini, explicó el especial significado de la celebración en tiempos del confinamiento y que recuerda ese primitivo Pésaj que la tradición judía hoy conmemora, cuando el pueblo hebreo vivió encerrado en sus casas, mientras el mal asoló a la tierra de Egipto. Más que un impedimento por el coronavirus, el séder de Pésaj de este año será oportunidad para profundizar en una de las celebraciones más importantes del pueblo de Israel.

El Rabino Krawchik explicó sobre la celebración del Pésaj del 2020, 5780 del año judío y, que harían como ha sucedido en otras tradiciones religiosas, la forma de congregarse ahora se realiza de manera virtual. ’De vez en cuando nos congregamos a través de las aplicaciones ya sea para rezar, estudiar a distancia o compartir otras cuestiones’.

–’La estipulación de los rabinos y de las autoridades es celebrar en el núcleo familiar, es decir, congregar a quienes duermen en esa casa para realizar la cena de Pésaj y el séder, un rito ordenado de varias horas’.

Krawchik comentó que este año será de carácter más íntimo, en familia, y eso no será impedimento para suprimir partes del séder por el coronavirus, ’el ritual se celebrará enteramente por ser de esencia familiar. Hay un concepto que se llama ‘Pascua original’ que es la que celebraron los judíos en Egipto la noche previa al día de la liberación. Estaban confinados porque, conforme a la Biblia, estaba pasando la destrucción y la gente estaba confinada de manera que pasara lo malo por fuera y no entre a las casas. Este año sería parecido al de la Pascua original que cada núcleo básico se quede en casa resguardándose del mal que pasa fuera’.

Sin embargo, las restricciones son vistas además como un mandamiento porque la estipulación en la religión es conservar la salud y la vida. ’En el momento en que esto es vigente a fin de prevenir riesgos inherentes, se convierten en parte de nuestras reglamentaciones, es desde luego, algo impactante, desde el 20 de marzo marcó una forma distinta de realizar las celebraciones’.

