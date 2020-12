El papa Francisco convoca un Año especial dedicado a la Familia

www.guerrerohabla.com



Roma. 27 diciembre, 2020.-En la fiesta de la Sagrada Familia que representa el ideal del amor conyugal y familiar, el Papa Francisco ha convocado un Año especial dedicado a la familia. Comenzará el 19 de marzo de 2021, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.



«Para continuar el camino sinodal que condujo a su publicación, he decidido convocar un Año especial dedicado a la Familia Amoris Laetitia, que será inaugurado en la próxima Solemnidad de San José y finalizará con la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias programado aquí en Roma en junio de 2022«, expresó el Papa al introducir la oración mariana.



A las 12 del mediodía del domingo 27 de diciembre, Francisco dirigió la recitación del rezo del Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano. Todo ello debido a las restricciones decretadas por el gobierno de Italia a causa de la pandemia por la covid-19.



«Este Año especial será una oportunidad para profundizar en los contenidos del documento Amoris laetitia, a través de propuestas e instrumentos pastorales, que se pondrán a disposición de las comunidades y familias eclesiales, para acompañarlos en su camino», explicó el Papa.



«La de Nazaret es la familia-modelo, en la que todas las familias del mundo pueden hallar su sólido punto de referencia y una firme inspiración».



Año de San José

Las iniciativas – añadió – serán coordinadas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. «Encomendamos este camino con familias de todo el mundo a la Sagrada Familia de Nazaret, en particular a San José, esposo y padre solícito».



De hecho, el pasado 8 de diciembre, el papa Francisco ha llamado a la Iglesia también a celebrar un «Año» especial dedicado a San José. Año que terminará el próximo 8 diciembre de 2021, así establece la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre) en cuyo contenido se recuerda el 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal.



Imitar la Sagrada Familia

Mientras miles y miles de familias se encuentran confinadas en sus hogares en estas fiestas navideñas, el Papa subrayó hoy la urgencia de imitar a la Sagrada Familia. «Estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones abriendo horizontes de esperanza«.



«En la familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una casa de oración, cuando los afectos sean profundos y puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios».



La familia evangeliza con el ejemplo de vida

De esta manera, indicó, «la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, halla la energía espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor; capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos; evangelizadora con el ejemplo de vida».



En familia se pelea, pero se hace la paz enseguida

Francisco que en su mensaje de Navidad recordó a las mujeres que sufren violencia domestica recriminando toda forma de violencia, hoy, por otro lado, insistió que en las familias se discute, pero se hace enseguida la paz. «Si peleamos en familia que no termine el día sin hacer las paces». Y advirtió del «peligro de la guerra fría» al día siguiente.



En familia: permiso, gracias y disculpas

El Papa remarcó que la familia debe custodiar tres palabras claves para que todo marche bien: permiso, gracias y disculpa. «Permiso para no ser entrometido»; decir, gracias, cuando se sirve en familia, pues, «la gratitud es sangre del alma noble»; y, por último, la palabra – dijo- más difícil de decir: disculpa. «Porque nosotros siempre hacemos cosas feas, tantas veces alguien se siente ofendido», entonces decirle: «disculpa».



El Obispo de Roma rogó:



«Que la Virgen María, a la que ahora nos dirigimos con la oración del Ángelus, obtenga a las familias de todo el mundo sentirse cada vez más fascinadas por el ideal evangélico de la Sagrada Familia, de modo que se conviertan en levadura de nueva humanidad y de una solidaridad concreta y universal».

Las familias y la pandemia

Después del ángelus, el Papa saludó a las familias y a los fieles que siguieron la oración mariana a través de los medios de comunicación.



En especial, el Papa recordó a las familias que en estos meses han perdido a un ser querido o sufren las consecuencias de la pandemia.



En especial, rememoró a las familias de los médicos, enfermeros y de todos los operadores sanitarios comprometidos en contener las consecuencias del virus y que han sufrido asimismo efectos negativas en sus vidas familiares.



Familias que sufren las dificultades de la crisis sanitaria y que solo en Italia ha dejado 2 millones de contagiados desde febrero de 2020 y alrededor de 72.000 muertos.



El Papa confió a Dios a las familias

El Papa confió a Dios a todas las familias, sobre todo aquellas más golpeadas por la dificultad de la vida, de las plagas de la incomprensión y la división.



’Que el Señor nacido en Belén done a todos la serenidad y la fuerza de caminar unidos en la senda del bien’ y recordó las tres palabras claves: perdón, gracias y disculpa.Por último, invitó a las familias a seguir rezando por él y les deseó un buen almuerzo dominical.



Iniciativas del Papa para el año Santo de la Familia

Asimismo, entre las actividades que se van a programar, además de la titulada ’En camino con las familias’, en la que se ofrecerán 12 propuestas pastorales para acompañar a las familias inspirándose en la exhortación apostólica, se presenta el proyecto ’10 vídeos Amoris Laetitia’.



En estos vídeos, el Papa Francisco explicará los capítulos de la exhortación. Junto con familias que explicarán aspectos de su vida cotidiana. Cada mes, se compartirá un vídeo para generar un interés pastoral por la familia en las diócesis y parroquias de todo el mundo.



Respecto al X Encuentro Mundial de las Familias en Roma 2022, la Iglesia anima a las diócesis y a las familias a promover y adentrarse en las catequesis que se distribuirán por la diócesis de Roma. También a unirse a las iniciativas pastorales que se organicen.



Amoris laetitia es la segunda exhortación apostólica postsinodal del papa Francisco, firmada el día 19 de marzo de 2016 y hecha pública el 8 de abril del mismo año.