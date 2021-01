El Papa Francisco recuerda a Edwin, un sin techo que murió de frío en Roma

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano. 24 enero, 2021.-El papa Francisco ha pedido a los fieles reflexionar sobre el caso de un hombre sin techo que murió de frío en una calle de Roma, adyacente al Vaticano. Al final del Ángelus del 24 de enero presidido en la Biblioteca del Palacio Apostólico, Francisco lució solemne y meditativo al contar el caso de Edwin.



«El pasado 20 de enero, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, fue encontrado muerto a causa del frío un sintecho nigeriano de 46 años, llamado Edwin. Su historia se añade a la de otros muchos sintechos recientemente fallecidos en Roma en las mismas circunstancias dramáticas. Recemos por Edwin.



Que nos sirva de advertencia lo que dijo San Gregorio Magno que, ante la muerte por frío de un mendigo, afirmó que ese día no se celebrarían Misas, porque era como el Viernes Santo. Pensemos en Edwin. Pensemos qué sintió este hombre, de 46 años, en el frío, ignorado por todos, abandonado, también por nosotros. Recemos por él’, sostuvo.



Hoteles sin uso, mientras personas mueren de frío

La Comunidad de San Egidio en Roma considera ’inaceptable’ que sólo en Roma hayan muerto ya siete personas desde el comienzo del invierno.



En un comunicado denuncia el retraso culpable de las instituciones. Faltan refugios para las personas sin hogar en la capital italiana.



La organización católica había hecho un llamamiento para abrir edificios públicos y hoteles cerrados debido al Covid-19. Además, de organizar una recolección extraordinaria de mantas y ropa para proteger del frío a las cerca de 3000 personas pobres y sin una casa, además aisladas por la situación creada por la pandemia.



Desde principios de noviembre, hasta 8 personas sin hogar han muerto en las calles sólo en Roma. El penúltimo caso, Mario, de 58 años, el 6 de enero, cerca de la estación central de trenes, Termini, justo delante de un hotel cerrado por la emergencia de Covid.



San Egidio denuncia que las autoridades no han actuado con rapidez: ’Basta pensar que, a las 800 camas que se ofrecen a lo largo del año, el Ayuntamiento de Roma sólo ha conseguido hasta ahora añadir unas decenas más para el invierno, mientras que Cáritas y otras asociaciones acogen a un total de 1.700 personas, es decir, el doble’.



Iglesia como alojamiento nocturno

La Comunidad de San Egidio se pregunta por qué las instituciones no pueden hacer lo mismo. Esto porque, además de la acogida ordinaria, la Comunidad ha abierto la iglesia de San Calixto en el barrio de Trastevere para el alojamiento nocturno y ha puesto en marcha una serie de proyectos (entre ellos «Housing First» y «Riparto da casa») para dar alojamiento a personas frágiles y sin hogar.



En Roma y en muchas otras ciudades europeas es posible participar en las iniciativas de la Comunidad de San Egidio o de Caritas, ya sea llevando mantas, sacos de dormir y accesorios de lana a los centros de recogida, o sumándose a las distribuciones previstas en persona. Consulte www.santegidio.org o https://www.caritas.es.



Dolor del Papa y agenda

Por otro lado, debido a los dolores causados por la ciática, Francisco ha tenido que modificar su agenda.El Papa reapareció para el Ángelus dominical, luego de que aplazara su participación en la misa de esa mañana con ocasión del domingo de la Palabra de Dios, que él mismo instituyó en 2019 con el Motu proprio Aperuit Illis.



Precisamente, este lunes por la tarde, en la Basílica de San Pablo Extramuros, se celebraranlas Vísperas de la fiesta de la Conversión de San Pablo, sin su participación. La misa también se hace como conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, junto con los representantes de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales. El Papa invitó a los fieles del mundo a unirse espiritualmente a esta oración.