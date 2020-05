El Papa Francisco reza por las madres del mundo

Ciudad del Vaticano.10 mayo, 2020.-El Papa Francisco dedicó un espacio en su mensaje posterior al rezo del Regina Coeli este V Domingo de Pascua para rezar por las madres del mundo y transmitirles un mensaje de afecto.



’Hoy, en muchos países, se celebra el Día de la Madre. Quiero recordar a todas las madres con gratitud y afecto, confiándolas a la protección de María, nuestra Madre celestial’, dijo el Santo Padre desde la Biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano.





’Mis pensamientos también van a las madres que han pasado a otra vida y nos acompañan desde el cielo’, agregó.



Posteriormente pidió a los fieles tomar, junto con él, un momento de silencio para rezar por todas las madres.

Un lugar en el Cielo

Durante el Regina Coeli, el Papa Francisco reflexionó sobre el evangelio de este domingo en que Jesús pide a sus discípulos en la Última Cena que no se tube su corazón.



Jesús nos reservó a cada persona un lugar en el Cielo, dijo el Papa Francisco.



’Él tomó consigo la humanidad para conducirla al Cielo, para que estemos donde Él esté. Es la certeza que nos consuela, dijo el Papa, hay un lugar reservado para todos’.



Por ello no hay que perdernos en ese camino, explicó, ’hay que seguir el camino que nos traza Jesús, hay que tener una relación viva con Él, imitarlo en el amor, seguir sus pasos, es el camino del amor humilde, de la oración, de la mansedumbre, de la confianza, señaló el Pontífice.



’Como cristianos tenemos la opción de seguir ese camino, o escoger los que no conducen al Cielo: los caminos del poder, los caminos de la mundanidad, los caminos de la autoafirmación’.



