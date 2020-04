El Papa reza por quienes viven problemas económicos por el coronavirus

23 marzo, 2020



El Papa Francisco habló este lunes en su Misa en Santa Marta sobre las personas en el mundo que atraviesan problemas económicos derivados de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.



’Oremos hoy por las personas que empiezan a tener problemas económicos a causa de la pandemia, porque no pueden trabajar y todo esto recae en la familia. Oremos por la gente que tiene este problema’, pidió.



Asimismo, se dirigió a quienes atraviesan por esos problemas, les pidió orar con fe, perseverancia y valentía durante este difícil momento.



Al reflexionar sobre el Evangelio de San Juan (4, 43-54) que habla sobre la curación del hijo del funcionario del rey, el Papa se dirigió a quienes atraviesan problemas económicos, les pidió orar y les aseguró que hay tres cosas que se necesitan para hacer una verdadera oración.



’La primera es la fe’, les dijo. ’Tengamos cuidado en la oración: no caigamos en el hábito sin la conciencia de que el Señor está ahí, que estoy hablando con el Señor y que Él es capaz de resolver el problema’, agregó.



La segunda condición para una verdadera oración es la perseverancia, eso lo explica el mismo Jesús, aseguró el Papa Francisco.



’Algunos piden pero la gracia no llega: no tienen esta perseverancia, porque en el fondo no la necesitan, o no tienen fe. Y el mismo Jesús nos enseña la parábola de ese señor que va donde el vecino a pedir pan a medianoche: la perseverancia para llamar a la puerta. O la viuda, con el juez injusto: e insiste e insiste e insiste: es la perseverancia’.



’La fe y la perseverancia van juntas, porque si tienes fe estás seguro de que el Señor te dará lo que pidas. Y si el Señor te hace



Y la tercera cosa es valentía. Se necesita coraje para estar ahí pidiendo y yendo adelante, dijo,



’El coraje de Abraham, cuando negocia la salvación de Sodoma: ‘¿Y si fueran 30, y si fueran 25, y si fueran 20?’: ahí, valentía. Esta virtud de la valentía, requiere mucho. No sólo por las acciones apostólicas, sino también por la oración.



Esta es la oración que el Papa recitó hoy:



’A tus pies me Postro, ¡oh Jesús mío!, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada, ante Tu santa Presencia. Te adoro en el Sacramento de Tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la Comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a Ti, ¡oh mi Jesús!, y que Tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Así sea’.