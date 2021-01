El paratleta Johnatan Salinas tiene puesta la mira en su clasificación para los juegos olímpicos de Tokio

Extrema precauciones atleta mexiquense ante riesgo de contagio por COVID-19.



Zinacantepec, Estado de México, 12 de enero de 2021. Johnatan Salinas Ventura, lanzador del Estado de México, busca clasificar a los Juegos Paralímpicos en el próximo selectivo nacional, el cual está programado para el mes de marzo, por lo que a pesar de las restricciones por el semáforo epidemiológico continúa con su entrenamiento en casa.



El atleta lucha por conseguir su lugar en la prueba de impulso de bala, en la que se encuentra como segundo lugar del ranking mundial, pero está a la espera de que compacten las clasificaciones y ver en qué puesto se ubicaría.



Con el apoyo de su familia, principalmente de su esposa, sigue con los planes de trabajo que su entrenador, Iván Rodríguez, ha implementado para su proceso de preparación, durante esta etapa de confinamiento.



’Mi esposa es la que me toma las marcas, es una entrenadora muy dura porque no me dice, me tiene en ascuas, no te puedo decir una marca que por lo regular los entrenadores toman, porque mi esposa es la que le manda los registros al entrenador y él dice que voy muy bien’, declaró.



Acerca del seguimiento que Rodríguez le da, dijo que ’nos tiene muy bien vigilados, al pie del cañón, nos marca, ya sabe los horarios de entrenamiento, nos hace videollamadas, está en total comunicación, al 100 por ciento, de repente nos viene a ver, pero más que nada la asesoría es a distancia’.



Del proceso encaminado al evento clasificatorio, puntualizó ’ya estamos fuerza máxima, trabajando mucho peso, a mediados de febrero, como dos semanas antes de ir al selectivo, nos va a empezar a bajar las cargas y empezar a trabar’.



Finalmente, Johnatan reiteró que se está cuidando mucho y que sigue todas las medidas de sanidad, para evitar contagiarse de COVID-19, sobre todo permaneciendo en casa y sólo sale a lo esencial, además informó que ya se ha realizado pruebas cuyo resultado ha sido negativo.