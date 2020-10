El pensar positivo es un buen con la actitud permita construir el presente con futuro cocea más firme las masas: La historia como instrumento para construir el presente y proyecta el futuro. La descomposición administrativa viene de arriba hacia abajo, ha llegado la hora de las grandes reflexiones porque vamos muy mal y no debemos seguir aumentando la desintegración social y polarización social en espectros diversos. La organización burocrática presenta una tendencia a transformarse en la dirección de los intereses en aquellos que se encuentran en la cúspide jerárquica de la organización que de alguna manera aseguran la lealtad ’esta se entiende en forma recíproca para adquirirla. Y obediencia de los subordinados por métodos de selección, contratación y permanencia en el cargo. La burocracia y la tecnocracia, al presentar esta fragilidad inherente a sí misma, necesitan constantemente ser protegida contra presiones externas, al fin de poder dirigirla hacia sus objetivos y no hacia otros. Esto permitiría una mejor eficiencia a los actos de administración y atención permitan un mejor rol de atención a la población y a su control de honestidad. La animadversión que genera AMLO en amplios sectores de las clases medias y altas es un sentimiento comprensible en su apreciación de opinión, pero no de argumentación y reflexión ante un nuevo paradigma de conducta social polarizada que daña la convivencia de la polis, eh inútil para efectos políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó el registro como partido político a la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas que preside Fernando González Sánchez, yerno de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; y Fuerza Social Por México del líder sindical de Pedro Haces.



SÍNDROME ’ El marqués de Croix" [...] Don Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, caballero del Orden de Calatrava, comendador de Molinos, y Laguna Rota en la misma Orden, teniente general de los reales ejércitos de S.M., virrey, gobernador, y capitán general del Reino de Nueva España, presidente de su Real Audiencia, superintendente general de Real Hacienda, y Ramo del Tabaco de él, presidente de la Junta, y juez conservador de este ramo, subdelegado general del Establecimiento de Correos Marítimos en el mismo Reino. La suprema sentencia a los expulsos en sus colegios y casas de residencia de esta Nueva España, y también para anunciarla a los pueblos de ella, con la prevención de que, estando estrechamente obligados todos los vasallos de cualquiera dignidad, clase, y condición que sean, a respetar y obedecer las siempre justas resoluciones de su soberano, deben venerar, auxiliar, y cumplir esta con la mayor exactitud, y fidelidad. declara incursos en su real indignación a los inobedientes, o remisos en coadyuvar a su cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor, o de ejecución militar contra los que en público, o secreto hicieren con este motivo, conversaciones, juntas, asambleas, corrillos, o discursos de palabra o por escrito; pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Hago saber a todos los habitantes de este imperio, que el rey nuestro señor, por resultas de las ocurrencias pasadas, y para cumplir la primitiva obligación con que Dios le concedió a la corona de conservar ilesos los soberanos respetos de ella, y de mantener sus leales, y amados puebles en subordinación, tranquilidad y justicia, además de otras gravísimas causas que reserva en su real ánimo; se ha dignado mandar a consulta de su Real Consejo, y por Decreto expedido el veinte y siete de febrero último, se extrañen de todos sus dominios de España, e Indias, Islas Pilipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la Compañía, así sacerdotes, como coadjutores, o legos, que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieran seguirles; y que se ocupen todas sus temporalidades de la Compañía en sus dominios.



LA ACCIÓN DEL DERECHO SUBJETIVO DE ACUERDO A LA ACTITUD SOCIAL: La pandemia del Coronavirus 19 y una política sin método económico y sus variables al modelo macroeconómico ha producido más desigualdad social y desempleo a falta de innovar la forma económica por el estado mexicano, sobre todo de inversión pública por parte del gobierno federal, son causa de que 700 mil trabajadores perdieran su empleo este mismo año. Según el Fondo Monetario Internacional, a fin de año serán cerca de tres millones de desempleados la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización.



El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México. En este sentido, planean combatir esta desigualdad ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.’. La línea de acción a la figura bifronte el paternalismo y miedo a métodos de rentismo y captación a la necesidad de servicios públicos y esenciales para las comunidades como: agua , drenaje, luz y vías de comunicación.



Tales comportamientos reciben el nombre de derechos subjetivos, mediante cuyo ejercicio la persona podrá disfrutar de los beneficios de la libertad jurídica. La libertad es la esencia, y los derechos subjetivos los medios legales para tomarla efectiva en la convivencia social ’ Gregorio



El bateo militarizar la seguridad pública y ser dique de las zonas fronterizas: narcotrafico, migración, tráfico de armas.



Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable; Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos : la perdida de la seguridad ciudadana por la ineficiencia del secretario Alfonso Durazo .Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares. Cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado.