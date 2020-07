El pentatleta Alexis Vázquez adapta entrenamientos durante contingencia sanitaria por COVID-19

Tiene Alexis objetivos para consolidarse en el ámbito deportivo y alcanzar sus metas académicas.



Zinacantepec, Estado de México, 8 de julio de 2020. El pentatleta mexiquense Miguel Alexis Vázquez Rosas aseguró estar tranquilo y adaptado a los planes de trabajo que realiza durante el confinamiento por COVID-19, periodo en el que entrena para estar en óptimas condiciones cuando se desarrollen nuevamente los eventos deportivos.



Explicó que cada entrenador manda su plan de trabajo y desarrolla sus rutinas, por ejemplo, la carrera la desarrolla muy temprano o tarde, para respetar la sana distancia.



Miguel Alexis comentó que como no hay una resolución en cuanto a fechas para las próximas competencias, él se prepara pensando en que la situación cambie y retome las competencias.



’Estábamos a dos meses de los Juegos Nacionales Conade y pasó esto, entonces ese evento que era la clave y al que estábamos enfocados, cambió todos los planes porque no hay fechas definidas, ahorita estamos en el limbo, pero trabajando para no llegar mal a las competencias’, expresó.



Por otro lado, Alexis Vázquez puntualizó que sus planes de vida siguen intactos y que a pesar del panorama actual, él está concentrado en el deporte y en la parte académica que consideró muy importante ahora que ingresará a estudiar Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable.



’En lo que respecta al deporte me gustaría llegar lo más lejos posible y que la gente me reconociera y que sea un motivo para que ellos también continúen, por la cuestión educativa me gustaría acabar la carrera’, afirmó.



El deportista señaló que será un gran compromiso afrontar la vida académica y deportiva, pero está decidido a desarrollarse en ambas, por lo que ya se acercó a la escuela donde estudiará para explicar todo lo referente a competencias, concentraciones y entrenamientos.