El pequeño pueblo de México donde hicieron una enorme fiesta patronal en plena pandemia

San Nicolas de los Ranchos es un pequeño municipio en el estado de Puebla donde a las personas les importó poco la pandemia de COVID-19 y el 6 de diciembre organizaron su fiesta patronal en grande, con baile en la plaza pública y hasta juegos mecánicos.



Los números del lugar no son alarmantes, 24 casos confirmados, 11 decesos y, ahorita, ningún caso activo. Hasta ahora.



El baile fue amenizado por la Banda Misteriosa, quienes compartieron una transmisión en vivo donde se puede ver la gran cantidad de gente que disfrutó del espectáculo, además de que entre el público se pueden observar a personas que no portaban cubrebocas.



La fiesta popular fue en honor al santo patrono San Nicolás de Bari, y en las imágenes difundidas en redes sociales también se ve que la iglesia estuvo abarrotada de feligreses, pese a que es un lugar cerrado y con poca ventilación.



Lo que llama la atención de todos los videos y fotos difundidos en redes sociales, es la ausencia de las autoridades municipales o estatales, sobre todo porque el pasado 3 de diciembre, el gobernador del estado, Miguel Barbosa dio a conocer que, debido al aumento en los casos de COVID-19, pasarían del color del semáforo epidemiológico amarillo al anaranjado.



mar., 8 de diciembre de 2020

La falta de autoridad en San Nicolas de los Ranchos se explica porque el Palacio Municipal está tomado desde hace 11 meses por parte de sus habitantes.



Las personas piden que se le realice una auditoría a Rodolfo Meléndez Meneses, presidente municipal, porque lo acusan de haber realizado un desvío de 45 millones de pesos.



Santiago Coyotl, uno de los miembros de la junta auxiliar de ciudadanos que soldaron la puerta del Palacio Municipal, dijo al medio local eConsulta que en todo el municipio no ha existido una campaña contra el COVID-19.



"Dicen que usemos el cubrebocas, pero muchos aquí no lo usan porque a veces es incómodo para las actividades que hacemos, pero, aunque dicen que se ha invertido en la contingencia aquí no se cumple", explicó el hombre.



Santiago también habló de las fiestas patronales, "En otros municipios vecinos si se ve que las mismas autoridades ponen el ejemplo para evitar contagios, pero aquí no se hace nada de eso, pues es preocupante porque la mayoría de aquí somos trabajadores del campo y no tenemos seguro, imagínese aquí de plano se hacen las fiestas patronales y nadie nos dice nada".