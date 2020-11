El PES más cerca del PRI y cada vez más lejos de Morena

Si no me equivoco en el mes de septiembre de este año, un diario impreso del Estado de México publicó una entrevista que tituló de la misma forma en que título esta entrega. En la entrevista se reproducía una charla que un periodista de ese medio había tenido con Jorge de la Vega, en ese momento coordinador en el Estado de México de lo que sería más adelante el Partido Encuentro Solidario.



El título de la entrevista más que su contenido, causó revuelo entre los peses históricos que venían de la anterior edición de este partido, muchos dirigentes en el Estado de México y a nivel nacional manifestaron su inconformidad con el título de la entrevista, pues formalmente el PES es un partido con cierta cernía con el gobierno y la 4T, de la que su hoy líder nacional Hugo Eric Flores Cervantes fue delegado plenipotenciario en el estado de Morelos hasta hace unas semanas.



El título de la entrevista parece forzado y hasta ilógico si se compara con el contenido de la misma, pero es usted quien tiene desde luego la última palabra, lo cierto es que para muchos peses fue ofensivo el título, para varios de ellos debe ser todo lo contrario, más cerca de morena y cada vez más lejos de otras propuestas partidarias, así es que la satanización del entrevistado no se hizo esperar, no podía dirigirlos alguien que llevara a su partido a tratos con el revolucionario institucional.



Como muchos sabemos, hace unos días fue nombrado Isidro Pastor como presidente de Encuentro Solidario en el Estado de México, un acto que debiera representar una doble ofensa, la primera relativa al hecho de que nombraron como presidente de un partido a alguien que no trabajó para su conformación, la segunda: ¿qué puede haber más cercano al PRI, que el partido sea dirigido por el exsecretario de gobierno de la era Montiel Rojas o el exsecretario de movilidad de la era Ávila Villegas, quien además por cierto también dirigió al partido tricolor en el estado en algún momento?.



Muchas preguntas saltan al aire con el nombramiento de Pastor Medrano, 2 son de mi interés, ¿los peses estarán igual de ofendidos con el nombramiento de este personaje, que cómo estuvieron con la entrevista citada?, ¿para quién trabajara Isidro Pastor, para el ala priísta del Valle de México o para Higinio Martínez? Definitivamente para quien no trabajará es para el proyecto de López Obrador.



No son un secreto los tratos que el nuevo presidente del PES en el estado ha construido durante su carrera política, acuerdos que seguramente lo mantienen en una cercanía con muchos actores políticos de primera línea, además con muchos compromisos que cumplir, tanto con priístas como con algunos morenistas.



El PES tiene una ruta propia como en muchos momentos lo ha señalado su líder nacional, aunque no es la que oficialmente han promovido, Encuentro Social empezará a marcar su distancia poco a poco de la 4T, empezará por establecer su verdadera agenda política y legislativa, la que lo llevará a jugar varios roles en los próximos procesos electorales, tanto estatales como el federal.



Algunos dicen que, con la llegada del Pastor Medrano a la dirigencia estatal del PES, se materializa parte de un acuerdo con un grupo del PRI que busca contener la desbandada de actores políticos de este partido, ofreciéndoles candidaturas a todos los cargos bajo las siglas del nuevo partido y evitando así que sean otros institutos políticos los que potencien las facturas internas, un acuerdo que dicen armó el propio Hugo Eric Flores en varias oficinas de Palacio de Gobierno.



Se cumplió lo que señalamos hace 2 o 3 semanas, la primera desbandada será la del PES, que seguramente verá la baja de afiliados a unas cuantas semanas de su conformación, de aquellos militantes que esperaban otro escenario y quienes evidentemente sí están agraviados con la designación de un priísta como su líder.



Delegado Presidente de la Delegación Valle de México del

Colegio de Abogados del Estado de México A.C.