El peso está más fuerte con la llegada de Biden que con la de Trump

Los mercados internacionales no observan una mala relación entre las naciones de México y los Estados Unidos e incluso, ven más fortalecido al país latinoamericano tras la ceremonia de toma de investidura del presidente de la unión americana Joe Biden.



La jornada abría con un mínimo de los últimos 10 meses en 19.60 pesos por unidad de dólar; a medida que avanzó el día, no hubo grandes sobresaltos y la jornada cerró con 19.56 unidades, favoreciéndose México con 4 centavos en el tipo de cambio.



Dos días antes, el 18 de enero, el dólar cotizaba en 19.73 unidades, por lo que el fortalecimiento de dos días fue de 17 centavos.



El fenómeno sin embargo, no es propio de las ceremonias de investidura, sino de la fortaleza del peso.



Cuando Trump llegó a la presidencia, el dólar se cotizaba en 21.53 mientras que dos días antes, el 18 de enero de 2017, lo hacía en 21.66.



Obama llegó a la presidencia el 20 de enero de 2009 cuando el dólar cotizaba 13.98 unidades, sufriendo una apreciación de 7 centavos respecto del día inmediato anterior.



Cabe señalar que el 27 de noviembre de 2018, el dólar se cotizó en 20.25 unidades y cuando AMLO llegó a la presidencia, el precio se fortaleció para ubicarse en 20.08 unidades, 17 centavos menos en 3 días.