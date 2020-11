El peso mexicano está en su ´mejor momento´ desde el inicio de la pandemia de Covid-19: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 06, NOVIEMEBRE, 2020

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que el peso mexicano se encuentra en su "mejor momento" desde el inicio de la pandemia de covid-19 a pesar de la incertidumbre provocada por las elecciones de Estados Unidos.



El Ejecutivo federal, señaló "miren lo que está aconteciendo. A pesar de que no se resuelve lo de la elección en Estados Unidos, el peso está en su mejor momento desde la pandemia a la fecha, está estable y tenemos una economía sana".



El dólar se intercambia en 20,62 pesos mexicanos, lejos de los 25 pesos alcanzados al inicio de la pandemia el pasado marzo, a pesar de la incertidumbre generada en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha acusado sin pruebas de fraude electoral al candidato demócrata, Joe Biden.



Sin embargo, analistas auguran un aumento de la volatilidad del peso mexicano si la situación política en Estados Unidos se agrava.



El Presidente aseguró que México tiene "finanzas sanas" y anunció que la próxima semana se reunirá con empresarios para presentar un segundo "paquete de obras de infraestructura", adicional a los 39 proyectos de 13.850 millones de dólares anunciado en octubre.



Asimismo, celebró que, según notas de prensa, tanto la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, como el presidente del fondo de inversiones BlackRoch, Larry Fink, han asegurado que "México es país más atractivo de América Latina para invertir".



En el segundo trimestre del año hubo una caída histórica del 18,7 % interanual del PIB mexicano por la pandemia, que lleva casi 94.000 fallecidos y 949.000 contagios confirmados.



Pero la economía de México repuntó un 12 % el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores gracias a la reactivación social y económica del país.



MEXICO DEBE ACTUAR CON PRUDENCIA ANTE GANADOR DE ELECCIONES EN EU



Ante la situación electoral de Estados Unidos y los comicios intermedios que se celebrarán el próximo año en México, el Mandatario habló sobre la fortaleza de la democracia en el país.



"El mejor sistema político es la democracia. Desde los griegos quedó esto de manifiesto. Cuando se analizan todos los sistema políticos, la monarquía, la oligarquía la democracia, se llega a la conclusión que es el mejor sistema político", expresó.



El Presidente dijo que durante décadas México fue "una vergüenza" porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominaba el país y pidió no regresar "a las etapas de predominio de fraudes y compra de votos".



Por ello, invitó a los ciudadanos a ayudar para que las elecciones a la Cámara de Diputados y a 15 Gobiernos estatales que se celebrarán en 2021 sean "limpias y libres".



Ante la incertidumbre electoral que se vive en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México debe actuar con prudencia y no pronunciarse hasta que las autoridades determinen el triunfo de Donald Trump o Joe Biden.



Reiteró que como jefe del Ejecutivo evitará hablar de las elecciones hasta que haya una resolución oficial y dijo que era necesario hacer esta aclaración, para que no haya malas interpretaciones.



’No podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos porque todavía no es un proceso concluido. Tenemos que actuar con mucha prudencia para que también se entienda el por qué no tocamos ese tema hasta que las autoridades de Estados Unidos resuelvan, se decida, hasta entonces vamos a pronunciarnos’, expresó.



El Presidente reiteró que la moneda mexicana se mantiene fuerte, pese a la pandemia de covid-19 y con el complicado entorno electoral que se vive en Estados Unidos. Incluso, aseguró que éste es el mejor momento del peso desde marzo pasado.



’A pesar de que todavía no se resuelve la elección de Estados Unidos el peso está en su mejor momento de la pandemia a la fecha, está estable, tenemos una economía sana, finanzas públicas sanas y, al aprobarse la ley de ingreso y el presupuesto vamos hacia adelante’, puntualizó.



FUNCIONARIOS PODRAN DONAR PARTE DE SU AGUINALDO VOLUNTARIO PARA COVID-19



El aguinaldo 2020 que reciban altos funcionarios podrá ser donado de forma voluntaria para contribuir con el fondo para atender la pandemia de covid-19 en México.

El único que no recibirá su aguinaldo este año será él, agregó.



"Todos van a recibir, todos los servidores públicos, pero los altos funcionarios van a recibir menos, voluntariamente si ellos desean aportar; y el caso del Presidente es el único que no va a recibir", afirmó.



Aseguró que el gobierno no pude quitar la prestación a los servidores públicos; sin embargo, algunos decidieron ayudar, por lo que se tuvo que emitir un decreto "para cumplir con los procedimientos legales y se estableció para los altos funcionarios una disminución, es voluntario; es realmente para los de mero arriba y es un asunto de formalidad, de legalidad, que queremos cumplir, pero los trabajadores, todos tienen su aguinaldo completo".



El Mandatario recordó que este año se adelantará el aguinaldo a los trabajadores del Estado ante el inicio de El Buen Fin.



"El de más alto rango le toca menos, empezando por el Presidente; es una fórmula, sólo el Presidente no va a tener aguinaldo. Sí va a haber aguinaldo para todos. Sólo los de mero arriba van a recibir menos aguinaldo, pero sí van a tener, y es voluntario además. Esto tiene que ver con el fondo que se está reuniendo", añadió.



Ayer, el Presidente anunció su decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación su aguinaldo y gratificación de fin de año para que ambos montos se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2.