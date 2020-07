El piadoso Francisco Chiguil...

Desde Chilangolandia

Por: René Ramírez Torres



𝗘𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗱𝗼𝘀𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗴𝘂𝗶𝗹...



No hay duda que el poder político cambia a la gente o más bien, nos muestra realmente lo nefasta e hipócrita que es.



En 1997 el entonces recién elegido diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Francisco Chiguil Figueroa - hoy alcalde morenista de Gustavo A Madero, Ciudad de México -como parte de su estrategia de mostrarse bondadoso, visitó la sede de la Asociación Fe, Esperanza y Amor en Pro del Deficiente Mental AC ubicada en la colonia Campestre Aragón donde sostuvo una reunión con un grupo de padres de familia y maestros de este centro de educación especial.



Tras escuchar las amargas anécdotas de padres de familia de escasos recursos, atribulados por el terrible sufrimiento de tener hijos con discapacidades mentales o motoras, el hoy Alcalde se comprometió a dar apoyo económico y gestionar donativos para el pago de la renta de la casa, servicios, compra de material didáctica, medicamentos y otras cosas que se requerían para que ese centro de atención pudiera operar de manera efectiva.



Tras abrazar a cada padre y madre de familia y acariciar las cabecitas de los niños con capacidades diferentes, síndrome de Down o parálisis cerebral para sacarse las fotos y videos respectivos, Francisco Chiguil, junto con su grupo de asesores, la mayoría con maestrías o licenciaturas, no pararon en lanzar lisonjas o adulaciones a la menor provocación al legislador, quién se marchó del lugar con la promesa de volver con ayuda.



Como era de esperarse, ni Chiguil ni su esposa Beatriz Rojas, actual diputada también por Morena NO se volvieron a parar en la agrupación.



Esto a pesar que Chiguil supo entonces de las carencias económicas que había en este lugar, al ser una cooperativa formada por padres de familia de escasos recursos y cuyos hijos muy difícilmente podrían ser admitidos en un centro de atención gubernamental. Chiguil era también consciente de lo costoso que es poder adquirir tratamientos especiales, aparatos como sillas de ruedas y operaciones que los niños necesitan.



Yo como psicólogo profesional, puedo decir que quien tiene un hijo con discapacidad intelectual, sabe bien de que nunca tendrá una cura, y que se harán cargo de ellos de por vida.



Por eso, aunado a la enorme tristeza de tener un niño o niña con discapacidad mental, que nunca va estar en condiciones de valerse por sí mismos, la gran preocupación de esos padres de familia, es que va a ocurrir si ellos mueren antes de sus hijos o hijas. Esto sin contar la dura lucha que emprenden a diario para obtener recursos para mantenerlos y mantenerse, asimismo.



"Mi única esperanza es que Dios se lleve a mi hija antes que a nosotros", me dijo un hombre de 60 años de edad cuya esposa, también de edad madura, habían procreado a una niña que nació con retraso mental profundo y que para ese entonces tenía ya 12 años de edad.



Para colmo la mejor era extrañamente de una estatura mucho mayor a la de sus padres y gozaba de una fuerza física excepcional, lo que la convertía en un ser incontrolable cuando por alguna razón montaba en cólera.



Pese que en aquella época el gobierno del Distrito Federal encabezado por el perredista Cuauhtémoc Cárdenas - mismo partido de Chiguil- estaba impulsando a los discapacitados con el Teletón, más con fines propagandistas que altruistas, Chiguil no hizo nada para ayudar ni a los pequeños ni a los padres que integraban la agrupación.



Pese a presidir la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo único que hizo Chiguil, fue mandar hacer unos volantes para la asociación y repartió unas pelotas para los niños el Día de Reyes. Estas acciones mostraron el verdadero rostro de nuestros políticos actuales, quienes no tienen ningún interés en la Ciudadanía.



Al poco tiempo, ante los crecientes gastos y escasez de dinero la asociación desapareció, lo que parece no haberle importado mucho a El Piadoso Chiguil.