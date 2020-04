El Pivi Juan Pablo Romero entrena en Villa del Carbón

Pide boxeador mexiquense noquear al Coronavirus.



Villa del Carbón, Estado de México, 9 de abril de 2020. Juan Pablo ’El Pivi’ Romero Marín se ha tomado en serio todas las medidas de prevención y sana distancia recomendadas por las autoridades con el fin de evitar la propagación del COVID-19.



Sin embargo, el boxeador mexiquense no ha perdido sus objetivos y continúa su entrenamiento deportivo en Villa del Carbón.



El boxeador profesional del Estado de México detalló que tenía planeado su debut en Estados Unidos para finales de marzo, por lo que desde enero enfocó su preparación para ese importante compromiso, y pese a los acontecimientos que impidieron este objetivo lo toma con la mejor actitud, ya que son factores que no está en sus manos solucionar.



’El Pivi’ declaró que entrena en su domicilio, acoplándose a trabajar en espacios pequeños, sobre todo porque la constancia en el deporte es fundamental.



’No perder la condición física es fundamental, somos deportistas de alto rendimiento, estamos acostumbrados a entrenar a diario, un día sin entrenar te pega mucho, tanto física como mentalmente y tenemos que estar en actividad a como dé lugar’, afirmó el púgil.



’Es un poco complicado el plan, teníamos pelea en marzo y ahora bajamos la carga de trabajo hasta que se termine esta cuarentena, debemos adaptar lo que tengamos en casa para el entrenamiento, pero nos da para echar a volar la imaginación y hacer ejercicios nuevos en espacio reducidos, sin ring, sin sparring, pero tenemos que adaptarnos’, agregó Juan Pablo.



Además, este aislamiento le ha dado al boxeador del Estado de México la oportunidad de darle continuidad a un proyecto que tenía entre manos y que había postergado, el de realizar un espacio para entrenar en su municipio.



Finalmente, el boxeador, quien como amateur participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y como profesional está invicto, solicitó a las y los mexiquenses acatar las disposiciones del aislamiento voluntario para frenar la propagación del COVID-19.



’Tenemos que quedarnos en casa amigos para no exponernos al COVID-19, esto no es un juego, los invito a quedarse en casa, exponerse lo menos posible a la enfermedad, sabemos que tenemos que salir, que hay personas de las que dependemos para poder sobrevivir, hay que tomar las medidas necesarias, extremar cuidados y en medida de lo posible quedarse en casa. En esta cuarentena hay que noquear al coronavirus’, destacó.