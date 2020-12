El plan de vacunación contra covid-19 ya está listo, se dará a conocer el próximo martes: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que el plan de vacunación nacional contra el covid-19 ya está liso y se dará a conocer el próximo martes. El subsecretario Hugo López-Gatell será el encargado de dar a conocer los detalles.



El Mandatario informó que ya se poseen acuerdos con farmacéuticas y gobiernos extranjeros para la adquisición y distribución de las dosis.



’Vamos bien, ya se tiene todo el plan de vacunación a partir de que se cuente con la vacuna. Creo yo que pronto el doctor Hugo López-Gatell va a dar a conocer este plan, el martes en la mañana, ya se está trabajando con todas las empresas’, aseguró.



El Ejecutivo federal, dijo que ya tenían preparada esta estrategia, sin embargo, decidió omitirla en su mensaje de ayer para evitar falsas expectativas en un asunto tan delicado.



’Estamos revisando diario lo relacionado con la vacuna, (..) nos importa mucho tenerla lo más pronto posible, ya tenemos, eso sí lo informé, acuerdos con farmacéuticas y con gobiernos de otros países’, dijo.



La semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, reiteró que en México, la vacunación contra el covid-19 empezará antes de que acabe diciembre, al igual que en la Unión Europea. El funcionario estimó que la vacuna de Pfizer llegaría a México este mes, siempre y cuando sea autorizada por las autoridades de Estados Unidos en los próximos días.



POR PERDIDA FAMILIAR POR CORONAVIRUS, GOBIERNO TE APOYA EN GASTOS FUNERARIOS



Más de 101 mil personas han fallecido a causa del covid-19 en México y si, desafortunadamente, has enfrentado la muerte de un familiar por esta pandemia, el gobierno busca ayudarte a cubrir los gastos funerarios.





Podrás recibir 11 mil 460 pesos, de manera directa y sin intermediarios. Aunque solo será posible entregar un apoyo para gastos fúnebres por familia.





El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, destacó que este apoyo deberá ser "solidario, universal y directo". Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ofreció los detalles para poder acceder a este apoyo.





Te decimos cómo puedes solicitarlo y qué requisitos necesitas.





¿Quiénes pueden acceder a este apoyo?



Los familiares, mayores de 18 años, de las víctimas del covid-19 serán los únicos beneficiarios de los apoyos para gastos funerarios, y tanto su pareja, esposo o esposa, hijos o padres tendrán un año para realizar la solicitud.





Sólo se podrá hacer una sola solicitud por familia, una vez recibida, se tendrá un plazo de espera de una semana. Si no se presenta una segunda solicitud durante este tiempo, se generará el pago, pero si otro familiar solicita el apoyo entonces se deberá dirimir la controversia a partir de lo que establecen los lineamientos.





¿Qué requisitos necesitas para solicitarlo?



• Acta de defunción que señale al coronavirus como la causa de muerte del familiar.

• Acreditación de parentesco entre el fallecido y el familiar, ya sea por acta de nacimiento o de matrimonio.

• Declaración, bajo protesta decir verdad, que dicho apoyo será utilizado para la recuperación económica del familiar derivada del gasto fúnebre.

¿Cómo puedo pedir el apoyo de gastos fúnebres?

El titular del IMSS puntualizó que este apoyo podrá solicitarse a partir de hoy a través de la plataforma deudoscovid.gob.mx o enviando la solicitud al correo [email protected]

Para presentar la solicitud dentro de la página de internet, deberás seguir los siguientes pasos:

1 Ingresa los datos de la persona fallecida –nombre, edad, sexo, CURP, entre otros–, incluyendo el acta de defunción como archivo adjunto, en la que se indique el covid-19 como causa de muerte.

2 Registra los datos del beneficiario del apoyo de gastos fúnebres, indicando desde el nombre y la CURP hasta el parentesco con la víctima, para lo cual se debe adjuntar un documento que lo compruebe.

3 Determina el medio de pago, el cual se entregará en línea a través de transferencia –en caso de contar con cuenta bancaria– o por generación de folio, para solicitar el dinero en alguna sucursal bancaria.

4 En la siguiente pestaña aparecerá un documento donde el beneficiario declara, bajo protesta decir verdad, que la ayuda será usada para la recuperación económica familiar, luego de la muerte del ser querido derivada del gasto fúnebre.

5 La plataforma generará un comprobante de la solicitud para su posterior pago, a partir de la descarga de un folio.



¿Qué pasa si no tengo internet o no tengo los documentos necesarios?





En caso de que el familiar no tenga acceso a internet, éste podrá acudir a las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde se le apoyará para ser beneficiario de este apoyo de forma presencial.





Además, si no contara con los documentos necesarios para comprobar cualquiera de los requisitos anteriores, deberá presentar la solicitud de forma verbal o escrita ante el DIF más cercano, donde un trabajador social valorará la situación para corroborar los datos y asista al familiar para que pueda tramitar sus documentos.