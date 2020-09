El Plan del PRD y de Carlos…

(Carta a Don Héctor)



ES EVIDENTE QUE EL PRD, O MEJOR DICHO, las corrientes agrupadas en torno a Carlos Reyes Torres, a quien impulsan como su candidato a la gubernatura del estado, tienen desde ya Un Plan para Guerrero, es decir, para resolver los problemas que tiene el estado y los guerrerenses. En consecuencia, de los dos que aspiran a la candidatura por ese partido, lleva la delantera.



Más aún, dicen los que lo conocen, como el diputado federal por ese partido, Raymundo García Gutiérrez, es un hombre honesto y responsable, es uno de los perredistas más serios, y más aún, con calidad moral, sin duda lo que se requiere para gobernar un estado como Guerrero.



Quizá sea que por eso el domingo pasado, durante el mensaje que emitió a través de redes sociales, desde la capital del estado, Chilpancingo, en un evento al que asistieron unos 700 líderes naturales de su partido, de todo el estado, también estuvieron presentes dirigentes del PAN y de MC en Guerrero, lo que podría ser una señal de lo que viene, es decir, una alianza electoral rumbo al 2021, si es que el candidato fuera Carlos Reyes.



Hay que decir que en el evento de referencia también asistieron diputados locales como Celestino Cesáreo, y federales como García Gutiérrez, y claro, presidentes municipales, como el de Teloloapan, o el de Quechultenango, éste último del grupo que encabeza Evodio Velázquez, quien dicho sea de paso deambula por el estado vendiendo huevos a bajo precio.



Otros que también asistieron al evento de referencia fueron funcionarios del Ayuntamiento capitalino cuyo alcalde es parte del equipo del exedil de Acapulco, lo que pudiera indicar que se están alejando de éste, ante las escasas posibilidades que tiene de convertirse en candidato a gobernador por el PRD.



Y es que mientras Carlos Reyes, y los grupos del sol azteca que lo apoyan ha fortalecido sus acciones con miras a convertirse en candidato a gobernador, Evodio Velázquez se desinfla y aparece sólo y su suerte, y lo que es peor, sin propuestas, como si la venta de huevos y algunos otros productos fuera la estrategia para resolver los problemas que tiene Guerrero.



Hay que decirlo. Guerrero requiere un gobernador con un plan bien definido para atender y resolver sus problemas. Y en el caso del PRD, de los dos aspirantes que tiene a la gubernatura del estado, uno ya lo tiene. Lo anterior, indudablemente habla de que en el caso de Carlos Reyes, es un hombre prevenido.



Tiene pues razón al señalar que la política asistencialista si bien es necesaria en ciertos momentos, como en casos de contingencia, no ayuda a mejorar las condiciones de vida de la población. Y es que la dispersión de recursos económicos de un gobierno, como el que lleva a cabo el federal, si bien son útiles en lo inmediato, a largo plazo hacen mucho daño porque generan dependencia, limitan el potencial de las personas y merman sus capacidades.



Guerrero, dijo también, requiere de un gobierno que impulse al pueblo por la vía del trabajo, de la generación de empleo, del talento y la creatividad, y no de la dádiva con fines electorales.



En este sentido, Reyes Torres presentó el domingo ’un plan para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que afecta a Guerrero, no solo derivada de la pandemia del coronavirus, sino de las circunstancias anteriores, para lo cual considera que se requiere de trabajo y unión social, es decir de la suma de esfuerzos de todos los guerrerenses. ’Este plan es para salir adelante, con productividad’.



Y es que, señala, no se puede construir algo nuevo con las mismas prácticas del pasado. Y lo que es peor, con los mismos de siempre.



Claro. Nadie está en contra de los apoyos a quienes más lo requieren. De lo que se está en contra es de que ésta práctica sustituya a la generación de empleo, y a la inversión para generar riqueza.



En suma, dijo Carlos Reyes Torres, el plan presentado es un documento de las perspectivas de miles de guerrerenses que están dispuestos a impulsar algo grande por el estado, que permita el desarrollo de Guerrero. Es la voz de lo que quieren hacer los guerrerenses.



En fin. En el PRD, o mejor dicho, en una parte de ese partido, la que impulsa al exalcalde de La Unión, ya tienen Un Plan para Guerrero. Dentro de poco sabremos si Carlos Reyes está en lo correcto. De lo que sí es cierto es que de los dos aspirantes que tiene el sol azteca, Carlos Reyes parece ser el mejor.



Lo que sí es cierto es que la presencia de dirigentes del PAN y de MC en el evento donde dio a conocer el plan de referencia, puede ser un mensaje de una alianza electoral rumbo al 2021. Y es que, ni duda cabe que nadie, ni siquiera Morena, gana la elección de gobernador por sí sola.



