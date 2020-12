El Plus de Campeche.

¿Qué tiene Campeche que no tengan los demás estados? ¿Por qué Campeche fue el primer estado que alcanzó el color verde del semáforo de la Secretaría de la Salud, la luz que autoriza a los habitantes a realizar todas las actividades, incluidas las escolares, sin dejar la precaución y prevención?

¿Acaso los campechanos están protegidos por los espíritus mayas? ¿La muralla, los baluartes y pirámides los han blindado? ¿El aire limpio de sus bosques y selvas espantó al maligno Coronavirus?.

¿Cuál ha sido el secreto de su éxito?

Para empezar, hay que decir que los campechanos, una vez que consiguieron el color verde, no salieron a las calles a celebrar ni se metieron a los bares a festejar. Tampoco han sido presumidos.

Han actuado con prudencia, serenidad. Y no les costó mucho trabajo, la autoridad no tuvo que obligarlos a cumplir las medidas sanitarias ni a mantenerse en casa ni a conservar la calma. Es la cultura de los campechanos. Son educados, respetuosos. Están lejos de un comportamiento acelerado. El estrés no es su problema. Pronto se dan cuenta cuando hay gente ajena a su comunidad, por su actitud y tono de voz, porque desatienden reglas de urbanidad, por tirar basura en la vía pública o ignorar señales de tránsito.

Por costumbre o por respeto, prácticamente en Campeche nadie se queda pegado al claxon de su automóvil ni se desespera cuando el transporte de adelante se ha detenido segundos o no avanza de inmediato con el siga del semáforo.

Impresiona. Me tocó verlo. El taxista lo comentó con orgullo. Difícil de creer. Por fortuna no le hice ninguna apuesta. Aseguraba que veríamos la escena en calle de un solo carril. Ocurrió. Se detuvo un autobús. Cuatro pasajeros, tres señoras y un varón, descendieron sin ningún apuro, sin correr, sin prisas. El autobús volvió moverse hasta que las personas ya estaban en la banqueta.

Nadie tocó el claxon para presionarlos.

Es la vida de los campechanos.

Sus autoridades tampoco han echado las campanas a vuelo. No han utilizado los medios para pregonar que son un ejemplo. Igual, han sido prudentes, cautas. Sin descuidar las recomendaciones sanitarias.

Hay quienes se atreven a decir que los campechanos, por esa formar de ser, son aburridos.

Su conducta ha trascendido, desde hace muchos, muchos años, por eso veamos cómo define la Real Academia Española la palabra ’campechano, no nada más es utilizada para identificar a los que han nacido en ese estado del sur de México.

Según el diccionario, ’campechano’ es ’el que se comporta con llaneza y cordialidad, sin imponer distancia en el trato; afable, sencillo, que no muestra interés alguno por las ceremonias y formulismos’.

Esa es la explicación de porqué Campeche se convirtió en el primer estado con semáforo en color verde.

[email protected]

@zarateaz1

arturozarate.com