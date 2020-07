EL PODER EN MANOS DE MAFIAS Y FAMILIAS COMO EL CAMALEÓN:

LAS MASAS PASIVAS: Las variables son inciertas pero dependen de mucha circunstancia de los acto su el estilo de los actores y lo más importante el estado de ánimo de la población. Se enfrentan a la abstención y a la apatía de las masas. La apatía de las masas debe ser activa: La dejadez hacia su entorno esa decidía física. Igualmente, la falta de reflexión, miedo, pereza y la incapacidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a Morena realizar una encuesta para la elección de candidatos para renovar la dirigencia nacional y evitar "confrontaciones" y "pleitos.



LA ELITE DE PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO: Las acciones de poder a través de la historia en el Edomex y sus aliados en el poder público: este pasaje permite establecer los vínculos de acuerdos de poder del grupo Gap y su negociación de sus espacios territoriales en la zona oriente del valle de México. Las traiciones desde el poder a su militancia priista por encima del poder económico del ex gobernador del Edomex Enrique Peña nieto y Arturo Montiel (tío). El 3 de mayo de 2006 la fuerza pública intervino en Atenco, tras un conflicto en Texcoco donde se impidió que un grupo de ocho vendedores de flores se reinstalara en una de las calles principales, los floricultores pidieron el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dándose a las pocas horas un serio enfrentamiento entre la policía federal, estatal y municipal y los habitantes de esa localidad y de San Salvador Atenco que tuvo, como saldo más grave, la muerte de un joven de catorce años. Al día siguiente la policía estatal ingresó para tomar control de la situación y detuvo a 211 personas. En este tránsito siendo Enrique PEÑA NIETO DIPUTADO LOCAL y cada miércoles tenia reuniones en Atenco, siendo presidente municipal el profesor Margarito YAÑEZ, peleado con Ignacio del valle por los pozos de agua .



EL GRUPO ATLACOMULCO: El grupo Atlacomulco aparentemente fue creado alrededor del Político, diplomático, jurista y ex gobernador del Estado de México (1942-1945) Isidro Fabela, y recibió su nombre de la ciudad de Atlacomulco, en el Estado de México, de donde la mayoría de sus miembros eran oriundos. La apertura en este pasaje en no aceptar la gubernatura en esa época por el general romero del valle de México ,al establecer que si será gobernador seria por la puerta grande y esto nunca llego y se apropiaron esta célula de familias y amigo s desde una historia de corrupción e impunidad . Es una presunta agrupación de políticos Mexicanos miembros del Partido Revolucionario Institucional que tendrían su campo de acción en el Estado de México. Se ha hecho mención a que su principal líder y mentor fue Carlos Hank González. Ninguno de los supuestos miembros de este grupo ha aceptado su existencia, negándolo reiteradamente. Supuestamente un profeta habría dado origen a la anécdota que alimentó el mito del grupo Atlacomulco, como se menciona en un fragmento del libro "Negocios de Familia" del periodista Francisco Cruz y del arqueólogo e investigador político Jorge Toribio Cruz Montiel.



LAS VISIONES DEL PODER (carlos Hank gonzalez): LA GRAN RENTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS HABITANTES DEL VALLE DE MÉXICO Y SUS PROYECTOS A LARGO Plazo de compra de voluntades y de corrupción, el partido único en la década de los 70 a mediados de los 90 s por acciones de dividir el partido revolucionario institucional y la siembra de la izquierda institucionalidad y consensada por el poder mismo. Un pasaje de dos ex gobernadores: Emilio CHAUFFET CHEMOR padrino de la izquierda mexiquense que en sus actuar de su propio Partido delejo el poder a sus ahijados y le permite dividir a los del valle de México desde un Héctor ximenez, rene martinez Suverville, Sergio Mancilla, y políticos del valle de México, un segmento de políticos no aceptaban al Fuche (TRAIDOR DE NACIMIENTO MISERABLE, INTRIGANTE DE NATURALEZA ESCURRIDIZA DE REPTIL AMORAL ,TRÁNSFUGA PROFESIONAL ,VENCIÓ A UN NAPOLEÓN Y ROBES PIERRE) de entregar al PRI a la oposición. Las acciones de poder y la etapa de migración obligada de muchos líderes a otros partidos a un Pri de poder económica y traidora su militancia. Tuvieron que pasar décadas para poder ser poder federal la oposición y su existencia a la acumulación de agravios sociales de políticos saqueadores de las arcas del pueblo y el sello de la llegada del poder ejecutivo en la presidencia y su acabos de la militancia contra esa elite de poder

El personaje del tío Arturo Montiel que se encargó de sembrar más división : El fallecimiento de Carlos Hank se menciona como la probable razón principal de que el grupo tuviese una lucha por el liderazgo de este, que se manifestaría con los enfrentamientos públicos entre algunos de sus miembros, como la "imposición" de Enrique Peña Nieto como candidato a gobernador del estado por parte de Arturo Montiel en detrimento de Carlos Hank Rhon(juan Monroy el bueno padrino político de Arturo Montiel y falle de un infarto en el 2000) , quien se habría visto obligado a renunciar a su precandidatura; o el enfrentamiento entre Emilio Chuayffet y Alfredo del Mazo por una candidatura a senador plurinominal.



El Grupo Atlacomulco no es una organización como tal, con estructura, reglas, liderazgo y jerarquía formal, más bien es un término de prensa para representar a supuestos nexos laborales y familiares de algunos políticos del dicho estado. Además, existen sospechas de que la mayoría de los gobernadores que ha tenido el Estado de México a partir de la década de los 40 han sido políticos afines a este grupo y en múltiples ocasiones ha intentado llegar a la candidatura presidencial del PRI de manera infructuosa. Los diversos escándalos de corrupción en el Estado de México, ahora lo llaman ’el grupo Atlacomulco’, y se dice que el principal líder ahora es Enrique Peña Nieto, o al menos la figura más destacada en la actualidad, quien está dispuesto a cumplir la ’profecía’. Las generaciones de los nuevos políticos de los Golden boy sembrados en el valle de México y su casa de operación Huixquilucan: Los candidatos a la gubernatura en el 2005 y 2011 negociados y simulaciones del grupo que acuerda y negocia el espacio público: Alejandro Encinas, candidato a gobernador del Estado de México en 2011, afirmó durante su campaña que los integrantes del grupo Atlacomulco son los verdaderos delincuentes que han abandonado a la gente y se han enriquecido a costillas de los mexiquenses utilizando los recursos públicos. Isidro Fabela fue su creador pero el profesor Carlos Hank González le dio vida política al grupo Atlacomulco que, cuarenta años después, sigue buscando llegar a la Presidencia, ahora con Enrique Peña Nieto como su fiel heredero. Este pasaje del ex gobernador Eruviel avila está en la cuenta pública federal al desvió de más de mil millones de pesos en materia de salud y actual senador por lista (2018).



En cuatro décadas los políticos más importantes del Estado de México han estado incluidos en el grupo Atlacomulco, no obstante que en el 2001 murió el profesor Hank y se creyó que hasta ahí había llegado dicho frente político. A la muerte de dos políticos pensantes don juan Monroy y el profesor Carlos Hank son representados. Se Empieza en el 200-2012 la descomposición del poder y abandono del pri –Edomex a causa de la perversa ambición económica y su grupo de jóvenes emanados del poder los Golden boy, desde carlos Iriarte, Luis Miranda Nava, Peña Nieto, Enrique Jacob, etc. el primer aviso en el 2015 se pierde más de 500 mil votos por el PRI y el 2017 más de un millón de votos con la caída del 2018 toca fondo el PRI-. La rentabilidad política desde el 2011 con el valle de México de más de 3 millones de votos a 6 años el PRI de familias, amigos y compadrazgos de poder se queda con menos de 1 millón de votos en el 2018 se pierde todo. Desde Isidro Fabela hasta Arturo Montiel, la mayor parte de los gobernadores mexiquenses --Alfredo del Mazo, Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Ignacio Pichardo Pagaza, Mario Ramón Beteta (SU SECRETARIO DE GOBIERNO EMILIO CHAUFFET Y REGRESA EN 1993 A LA GUBERNATURA, ENTIERRA ALOS DEL GRUPO LERMA) ,etc. han sido identificados con este grupo, y lo mismo se hace ahora con Enrique Peña Nieto.



La herencia de Peña Nieto quien ha resultado ser heredero de sangre de las familias del Mazo y Montiel. Adolfo López Mateos, originario del municipio de Atizapán de Zaragoza , ha sido el único presidente de la República mexiquense, y a partir de entonces el grupo Atlacomulco ha hecho esfuerzos por sentar a alguien de los suyos en la silla presidencial Los intentos desplegados por Carlos Hank González, Alfredo del Mazo(1997, pierde la regencia de la CDMX y su oportunidad de ser candidato a la presidencia en el 2000) y Arturo Montiel han fracasado, sobre todo este último, a quien Roberto Madrazo(instrumento de poder de profe Hank contra Arturo Montiel que se revela a la línea del grupo a la falta del profesor empieza la lucha interna ) derrotó al dar a conocer públicamente el enriquecimiento que hizo mediante negocios efectuados durante su gobierno. Alejandro Encinas instrumento de traiciones y acuerdos al endógeno , candidato a gobernador del Estado de México en 2011. Isidro Fabela fue su creador pero el profesor Carlos Hank González le dio vida política al grupo Atlacomulco, ahora con Enrique Peña Nieto como su fiel heredero del entierro nacional del PRI.



En la historia del PRI y quizá en la historia reciente de la política nacional no ha habido un grupo político tan definido y reconocido como el de Atlacomulco, dónde nació el ex gobernador Isidro Fabela, autor de un estilo de hacer política que se reflejó en su clásico refrán: ’Un político pobre, es un pobre político", que Hank González Utilizaría y haría suyo después. Durante cuatro décadas los políticos más importantes del Estado de México han estado incluidos en el grupo Atlacomulco, no obstante que en el 2001 murió el profesor Hank y se creyó que hasta ahí había llegado dicho frente político.

Los intentos desplegados por Carlos Hank González, Alfredo del Mazo y Arturo Montiel han fracasado, sobre todo este último, a quien Roberto Madrazo (su padrino Hank y el conflicto con Arturo Montiel que quería ser presidenciable) derrotó al dar a conocer Públicamente el enriquecimiento que hizo mediante negocios efectuados durante su gobierno.



El regreso a cobrar facturas de poder a los de la izquierda maizada y de complicidad, Arturo Montiel en tratar de recuperar el valle de México con acuerdo con Alfredo de mazo y sus ex gobernadores de elite: Los municipios gobernados por Morena enfrentan serios problemas de administración y a una seria de acciones que lesionan a la población. La prestación mínima de servicios públicos. Seguridad, agua, pavimentación, alumbrado público, etc. Si quieren recuperarse, tendrían que corregir el rumbo y hacer una limpia seria al interior de MORENA y poner orden, de lo contrario empezará a perder LO AVANZADO. Este pasaje de poderes compartidos en espacios y territorios que les permitían continuar en el erario público, la condición jamás aspirar a la corona del Edomex. ​Lucios Seneca ¡Una buena conciencia no teme a ningún destino ,prefiero hablar con la verdad que complacer con adulaciones ¡