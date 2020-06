’El poder es canijo y tiende a centralizarse’: Lorenzo Córdova, quien se perpetua y centraliza el poder

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova dijo durante una conferencia virtual que "el poder es canijo y naturalmente tiende hacia su centralización’, frase que aunque seguramente llevaba dedicatoria a alguien más, se adaptó perfectamente a la forma en la que conduce el organismo "autónomo", pues él violó los estatutos del INE para retener el control y así perpetuar su voluntad aún con una mayoría de consejeros en su contra.



El consejero expuso durante la conferencia virtual ’La calidad de la democracia y la reconcentración del poder’, impartida a estudiantes de la UNAM, que uno de los principales retos que enfrenta la democracia es la centralización del poder: ’El poder centralizado, el poder concentrado, es un poder que inevitablemente pone en tensión la calidad democrática de los regímenes políticos’, afirmó.



Lorenzo Córdova es el primer consejero presidente que durará en su cargo 9 años, además de los 3 que ya llevaba como consejero, lo anterior, bajo el auspicio del régimen pasado que le interesaba perpetuarse y poder "meter mano" en asuntos electorales.



Antes de Córdova, los consejeros presidentes sólo duraban 3 años y no podían reelegirse precisamente para no concentrar poder ni estar al servicio de un grupo político en particular.



Pero Lorenzo Córdova también violó la ley para imponer a uno de sus incondicionales. En febrero pasado, adelantó la elección del secretario ejecutivo, a solicitud del presidente del INE.



La acción se efectuó meses antes de su término oficial dado que Córdova quería perpetuar a su alfil y para ello necesitaba hacerlo antes de que llegaran los 4 nuevos consejeros, quienes seguramente no habrían aceptado que el mismo personaje ocupase el mismo cargo hasta por 18 años, gracias a modificaciones e interpretaciones a modo del reglamento.



Incluso consejeros al interior del INE llamaron a Córdova "farsante" por el acto anterior y no sería sorpresa que en la próxima renovación de consejeros, o bien presente su renuncia (porque no tendrá mayores representantes y tendrá las manos atadas) o bien quede como florero, pues ya no existe interés alguno en seguir beneficiando al PRIAN y ello se antoja difícil para los nuevos consejeros.



La legislatura en 2014, dominada por el PRIAN, desapareció el IFE para dar paso al INE, movimiento que les permitió perpetuar a todos los consejeros anteriores, pues "habían sido consejeros del IFE, no del INE", además de otorgar periodos considerablemente más largos a sus representantes: de 9 años para el presidente y de 6 para el secretario, sujeto a ser reelecto este último cuando antes los periodos los periodos era, 3 y 6 años, respectivamente, sin posibilidad de reelegirse.