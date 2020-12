El poder se ejerce. No se comparte

No olvidamos lo que hace años comentó, y lo tenemos muy en cuenta, por ser cierto:

’El Poder se ejerce. Nunca se comparte’.

El presidente AMLO aseguró que no ha sido fácil enfrentarse a los llamados "conservadores", a la pandemia y a la crisis económica causada por ésta, durante sus 2 primeros años al frente del gobierno federal.

Los conservadores apuestan a mantener el mismo régimen de corrupción, injusticias y privilegios.

Pero se dan cuenta que en contra funciona la fórmula sencilla de evitar la corrupción e impunidad para destinar el presupuesto a los más pobres.

A quienes agradece su apoyo.

Afirmó que el gobierno federal no está secuestrado por una minoría rapaz.

’Sin embargo la gente ha entendido que hace falta este cambio y nos está respaldando».

Asimismo, el madrugador señaló que no darán marcha atrás y no van a poder detenerlo.

Toda esta visión de la política es lo único que explica la impunidad y la venalidad con la que el ex director de Pemex habría operado desde su oficina para sacar adelante las llamadas ’reformas estructurales’ del gobierno anterior.

Antes, la escuela de Atlacomulco daba prestigio, poder y reconocimiento.

Hoy es fuente de rechazo, desprestigio y cárcel.

Juzgar el caso Lozoya implica superar dos formas de injusticia: el juicio sumario de los tribunales mediáticos, por un lado, y el juicio laberíntico de los tribunales kafkianos, por el otro.

Justicia a secas, sin circos ni cercos, es lo único que permitirá avanzar en el combate real a la corrupción.

Por considerarlo de interés recordamos estas frases del líder senatorial, Ricardo Monreal y después la del mañanero, que hoy comienza otro año de mandato.

Como toda escuela, la de Atlacomulco dejó un legado de frases y dichos que, en buena medida, explican lo que hizo Emilio Lozoya desde la dirección de Pemex. Veamos algunas de ellas:

• ’Todo político tiene un precio. Si no, no es político’.

• ’Político pobre, pobre político’.

• ’El presupuesto es para hacer política, y lo que sobre es para hacer obra’.

• ’En política, lo que se arregla con dinero es barato’.

• ’La moral es un árbol que da moras, o sirve pa ’una chingada’ (Gonzalo N. Santos).

• ’No pido que me den, sino que me pongan donde hay’.

• ’La regla de oro para abrir el presupuesto es una: el que no chilla no mama’.

• ’El que poco pide, poco merece’.

• ’Éste es el año de Hidalgo: tonto el que deje algo’.

• ’El que no transa, no avanza’.

• ’No compres bancadas, solo réntalas por evento (pay per vote)’.

• ’No hay que dejar nada, porque los que vienen son muy corruptos’.

Y las del intachable o mañanero:

1. ’Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero, sin embargo, no se han podido constituir para que se pueda crear un grupo o una facción como la fuerza de los reaccionarios en nuestros tiempos. Están moralmente derrotados’.

2. ’Mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoyan la transformación y están contentos: feliz, feliz, feliz’.

3. ’Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social, invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones’.

4. ’Ya es un hecho la separación entre el poder económico del poder político’.

5. ’Ya existe un auténtico Estado de derecho’.

6. ’Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie’.

7. ’El Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales; no se entromete en las decisiones de órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se abstiene de interferir en la vida interna de sindicatos y partidos políticos’.

8. ’Hemos procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base en el respeto mutuo’.

9. ’La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal y por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada’.

10. ’Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y de la violencia que padecemos’.

11. ’Acabar con la corrupción y con la impunidad’.

12. ’Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial, han llegado a su fin’.

13. ’El que lucha por la justicia no tiene nada que temer’.

14. ’Estoy convencido de que cancelar el NAIM fue la mejor decisión’.

15. ’No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos gravámenes’.

16. ’La economía está creciendo poco, pero no hay recesión’.

17. ’Por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres’.

18. ’Nunca más se les dará la espalda a los jóvenes o se les condenará al olvido’.

19. ’Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada; ya no se permiten redadas ni masacres ni la desaparición de personas’.

20. ’Todavía no tenemos buenos resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país, y que ésta constituye nuestro principal desafío’.

Y una frase nuestra, pésele a quien le pese. Le guste a quien le guste. Y al que no, también:

Tenemos otro presidente intachable.

