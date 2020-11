El Poeta Francisco Brines, Premio Cervantes 2020

En la entrega de la víspera este fue el epígrafe: El poeta valenciano Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Así lo determinó el Jurado, el cual se integró con la participación de la colega mexicana María Consuelo Eguía Tonella a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, que preside el colega argentino Juan Carlos camaño, y sus filiales Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Congratulaciones.



Ahora debemos dar paso para conocer al galardonado. Francisco Brines, oriundo de Oliva, Valencia, nacido en 1932. En la propuesta presentada al Ministerio de Cultura y Deportes de España por María Luisa Castro Legazpi, vocal del Jurado del Instituto Cervantes, expone:



’Propuesto en varias ocasiones para el Premio Cervantes, Francisco Brines es el poeta intimista de la generación del 50 que, continuando la línea de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. El amor ha tenido una fuerza transfiguradora en su obra, siguiendo a Luis Cernuda.



Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden y se extiende hasta los más jóvenes. Ha recibido todas las distinciones de mayor prestigio en lengua española, como los premios Nacional y de la Crítica, el IV Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, o el Premio Nacional de las Letras Españolas’.



El diario ’El País’, recogió sus primeras palabras como reacción al tener conocimiento de que era designado con el codiciado Premio de Literatura en Lengua Castellana ’Miguel de Cervantes’



’Mi madre estaría muy contenta porque creía que no iba por el buen camino’, El autor de 88 años, obtiene el galardón más prestigioso de las letras castellanas, dotado con 125.000 euros.



Nos concretamos de su inmensa creación bibliográfica, a mencionar las que han sido motivo de otros reconocimientos: Las brasas, Madrid, Colección Adonais, 1960 (Premio Adonais 1959). Palabras a la oscuridad, Madrid, Ínsula, 1966 (Premio de la Crítica). El otoño de las rosas, Sevilla, Renacimiento, 1986 (Premio Nacional de Literatura). A última costa, Barcelona, Tusquets, 1995. Premio Fastenrath de la Real Academia Española



El poeta Francisco Brines es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras e Historia, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido lector de Literatura Española en la Universidad de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford.



Fue elegido académico de número de la Real Academia Española, RAE, el 19 abril de 2001. Tomó posesión el 21 de mayo de 2006 con el discurso titulado Unidad y cercanía personal en la poesía de Luis Cernuda. Le respondió, en nombre de la corporación, Francisco Nieva. Pertenece a la llamada generación del 50, de la que formaron parte, entre otros, Claudio Rodríguez, Ángel González, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma y José Ángel Valente.



El poeta ha dicho una de las frases de mayor contenido literario-filosófico: ’He cantado la vida por medio del instrumento debilísimo que es la palabra poética’. La narración de la nota concluye así:



No lo esperaba, ni sabía quién podría estar llamando esa tarde del 16 de noviembre de 2020 a su casa en el campo, entre los naranjos de la población valenciana de Oliva, donde vive retirado. Cuando Francisco Brines, de 88 años, se ha percatado de que era el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, para anunciarle que había ganado el Premio Cervantes, lo primero que ha hecho el poeta ha sido recordar a su madre. ’He pensado que mi madre estaría muy contenta, le habría dado mucha alegría, porque alguna vez pensó que yo iba por donde quería; creía que no iba por el mejor camino y al final ha resultado que ha sido el mejor".



Bien por la edición del Premio Cervantes 2020, bien por el galardonado, Francisco Brines, y bien por nuestra colega mexicalense, María Consuelo Eguía Tonella quien ocupo el sitio reservado en el Jurado a nuestro ente continental, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, a propuesta de sus filiales: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, de la que es Presidenta Vitalicia Honoraria y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en el que ocupa la titularidad de la Secretaría General.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.



TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

FELAP MEXICO