El policía municipal de Ecatepec disparo en 7 ocasiones contra la humanidad de su víctima en Río de Luz, FGJEM. gobierna Fernando Vilchis de MORENA

REPORTE DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN HOMICIDIOS VALLE DE MÉXICO



GRUPO ESPECIALIZADO EN HOMICIDIO CON SEDE EN ECATEPEC



Ecatepec de Morelos, a 24 de Julio de 2020



NUC: ECA/FHM/FHM/034/173496/20/07 Y NIC: FHM/FHM/00/MPI/401/00525/20/07



LUGAR DE INTERVENCIÓN: Avenida Industrias Ecatepec esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Jardines de Cerro Gordo, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Precisamente a un costado del mercado de nombre ’Río de Luz’



PRIMER RESPONDIENTE: Guadalupe Sánchez Saavedra Policía de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal de Ecatepec, Estado de México. Abordó de la unidad marcada con el número económico RG4-414



RESEÑA: Por medio de la presente me permito informar a usted que siendo las 17:10 horas del día de la fecha se procedió al levantamiento de un cadáver del sexo masculino el cual se encuentra sobre cinta asfáltica y quien en vida respondiera al nombre de Samuel Martínez Ortega de 42 años de edad; con domicilio ubicado en sección 18, Colonia jardines río de luz, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; localizado en vía pública en posición decúbito dorsal, apreciándole a simple vista lesiones producidas por disparo de proyectil de arma de fuego en abdomen, pecho, antebrazo derecho y tobillo derecho.



Entrevistándonos en el lugar con el C. Javier Martínez Guerrero de 62 años de edad quien refiere ser padre del ahora occiso y en relación a los hechos en cómo perdiera la vida su familiar manifiesta que el día de hoy 24 de julio del 2020 aproximadamente a las 15:00 horas se encontraba en compañía del ahora occiso abriendo una cortina metálica en el mercado de nombre ’Río de Luz’ cuando llegaron elementos de la policía municipal, comenzando una discusión con el entrevistando, saliendo en ese momento su hijo Samuel Martínez Ortega (hoy occiso) y es cuando comienza una agresión física y un elemento de la policía municipal detona su arma en diversas ocasiones.



Destacando que de los presentes de hechos se encuentra lesionado el C. José Miguel Martínez Sánchez de 37 años de edad en la pierna izquierda por disparo de arma de fuego y quien es elemento activo de la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ECATEPEC y el cual es trasladado al Hospital ISSEMYM de Ecatepec de Morelos.



Mencionando que en el lugar se localiza una unidad de la policía municipal de Ecatepec del cuadrante 40 con número económico RG4-074.



De igual forma de los presentes hechos es presentado ante el C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE HOMICIDIO CON SEDE EN ECATEPE a quien dijo responder al nombre de Carlos Rodríguez Sánchez de edad 42 años de edad quien es elemento de la Policía Municipal de Ecatepec si como dos armas de fuego marca PIETRO BERETTA CALIBRE 9mm de color negras ambas propiedad del H Ayuntamiento de Ecatepec con las matriculas J29362Z (designada a Carlos Rodríguez Sánchez) y J29351Z (designada al elemento lesionado José Miguel Martínez Sánchez).



INDICIOS DE ÍNDOLE CRIMINALISTICOS: 7 casquillos percutidos calibre 9mm, 3 cartuchos organizados calibre 9mm, 1 fragmento de cobre y dos armas de fuego marca PIETRO BERETTA CALIBRE 9mm de color negras ambas propiedad del H Ayuntamiento de Ecatepec con las matriculas J29362Z (designada a Carlos Rodríguez Sánchez) y J29351Z (designada al elemento lesionado José Miguel Martínez Sánchez).





PERITO EN CRIMINALÍSTICA: Cinthia Sánchez Miranda



POLICÍA DE INVESTIGACIÓN: José Luis Acuña Cruz