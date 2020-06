El por qué AMLO quiere sacar a la gente

Le urge congraciarse los más pobres

• Vida o muerte; libertad en las calles

• Votos, votos, votos, votos, votos…

• La obsesión por mantener el poder



Con el conocimiento, se acrecientan las dudas,

Johann Wolfgang Goethe, dramaturgo alemán.





Te has preguntado estimado lector, cuál el motivo que mueve a la Cuarta Transformación para que la gente salga a las calles. ’Recobrar la libertad’, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que en privado y en las primeras recomendaciones que dio el subsecretario Hugo López Gatell, a su jefe AMLO, esto no hizo caso. Pero, la pandemia había caído como anillo al dedo. Podía desviar la atención sobre los temas políticos para tomar el control total y romper los equilibrios de fuerzas políticas y electorales.

El objetivo inicial, con mayor facilidad a comparación de Hugo Chávez, es acelerar los cambios para socializar al gobierno, con el menor ruido posible. Ningún opositor podía ser escuchado. Tomar el control de los organismos autónomos electorales como el INE y los tribunales electorales federal y estatales. Paralelamente, el trabajo con las bases para perpetuar en el poder a Morena y el socialismo sesentero, obsoleto para los tiempos modernos.

Las medidas que toman los morenistas para cuidar la parcela electoral, son las siguientes:

1.- Al ver que la pandemia se acercaba a México durante febrero pasado, dejaron que creciera. No colocaron filtros en aeropuertos, ni compraron pruebas para detectar el coronavirus. En aquel entonces los precios de dichas pruebas eran baratas aún. Nadie, ni el mismo López Gatell, solicitó información a China, la OMS y otras naciones que enfrentaban el inicio de la crisis sanitaria. Así dejaron llegar el virus. En marzo el Covid-19 empezó a apagar la vida de miles de mexicanos y daños en la salud de decenas de miles.

2.- La Cofepris, bajo el control de José Novelo, un médico incondicional de la 4T, se dio a la tarea de frenar todo tipo de autorización de medicamentos, pruebas, respiradores, ventiladores y la adquisición de insumos de protección de los médicos. Dejó pasar el tiempo y miles murieron. Una tardanza crimina.

3.- El gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Salubridad que encabeza el Líder del Ejecutivo, se negó a aplicar medidas inmediatas, en marzo. Se negó a declarar una emergencia, para frenar los contagios. Ya se sabía de la sana distancia, de la aplicación de pruebas y el control de las fronteras para evitar contagios y enviar selectivamente a quienes necesitan estar en cuarentena.

Tardaron un mes en tomar decisiones. Así, crearon un clima de miedo en la población y, al no cerrar las fronteras, se fortalecía la segunda pandemia: la crisis económica. Los daños al patrimonio de millones de mexicanos se hubieran evitado si se hubiera ordenado el confinamiento desde marzo en que se conoció al primer muerto, por el virus importado. Tres semanas hubiera sido suficiente para detectar a los infectados. Pero no quisieron molestar a los clientes electorales y los dejaron salir a las calles; dejarlos morir, pues.

4.- En abril, inició el doble discurso. Pueden salir, pero es arriesgado. Impedía la salida de las personas a las calles y las aglomeraciones, pero sin sanciones. China freno lo contagios mediante medidas drásticas. Los líderes de ese país comunista salvaron vidas. Mientras, en forma paralela se crearon negocios corruptos para muchos políticos como el hijo de Manuel Bartlett Díaz, el director de la CFE, León Manuel Bartlett, con la venta de los ventiladores a sobreprecio, para el IMSS.

5.- Quienes salieron con la peor parte del confinamiento fueron precisamente los clientes electorales de Morena: tianguistas, vendedores ambulantes, aquellos que llenan los batallones de la economía subterránea; quienes no pagan impuestos y se ganan el sustento sólo los días que trabajan. Decían que a los pobres no les pasaba nada; que con estampitas se protegían del virus. Ahí está el mayor número de muertos, hasta ahora.

6.- Los mensajes de los políticos de Morena, están enfocados a ’recobrar la libertad’, ’ya sabemos cómo cuidarnos’, ’salgamos a las calles’, ’no tengamos miedo’. Quien haga caso a esos mensajes y no de los ’científicos’ del gobierno que piden quedarse en casa, lo colocan al Pueblo en una disyuntiva: ’libertad o muerte’. La libertad y arriesgarse salir, implica poder ser atrapado por el coronavirus. Además, tendrían la oportunidad de volver a ganarse la vida vendiendo tamales, quesos, piratería o lo que sea, pero en la calle.

7.- Abandonó el sector productivo. Ese que genera empleo y bienestar. En cambio, les hincó el diente para seguir sacándoles dinero.

Al final de cuentas, el objetivo de la Cuarta Transformación es mantener el poder en las elecciones del año próximo y el 2024, aunque mueran cientos de miles. Tener dinero para sus clientes electorales.

PODEROSOS CABALLEROS: Ricardo Salinas Pliego ha sido muy consistente en su mensaje de libertades y su publicación de este lunes en redes sociales muestran su vocación liberal. Tiene razón en la necesidad que tenemos todos los mexicanos de aprender a vivir con el virus y dejar atrás el miedo, pues mientras no haya vacuna o cura, el virus será parte de nuestras vidas por mucho tiempo. El COVID-19 llegó para quedarse y hay que convivir y sobrevivir con él. En el mensaje de Salinas Pliego resalta el llamado al respeto a la libertad individual para que cada persona decida por sí misma el siguiente paso en el regreso a la normalidad post coronavirus. El empresario entiende de riesgos y de la valentía necesaria para afrontarlos. Salinas nos convocó y creo que es coherente con la realidad, a revertir el impacto económico, a trabajar y buscar la prosperidad; y a dar lo mejor para nuestra gente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Hilton, bajo el liderazgo mundial de Chris Nessetta, lanzó en todo el mundo de un nuevo programa para ofrecer un estándar de limpieza y desinfección sin precedentes en la industria en todas sus propiedades. Hilton CleanStay, creado en colaboración con RB, fabricante de Lysol y Dettol, y Clínica Mayo, garantiza altos estándares de limpieza e higiene en todas las propiedades de Hilton.

