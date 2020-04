El porqué Hidalgo es la segunda entidad que menos acata las medidas sanitarias del país

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud en el Gobierno Federal, reveló que Hidalgo es la segunda entidad del país que menos acata las disposiciones de reducción de movilidad; no es una cuestión de falta de cultura cívica sin embargo, sino que estamos frente a una realidad de la que no es políticamente correcto hablar: las condiciones laborales no permiten una mejor respuesta.

Las gráficas del reporte de la Secretaría de Salud, están basadas en datos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), usando Google, Facebook y Twitter.



En Hidalgo sólo una minoría puede quedarse en casa a seguir llevando acabo sus actividades económicas sin comprometer su ingreso.



Según las cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al IV T de 2019 había 898 mil 053 trabajadores subordinados en Hidalgo; de estos, sólo 232 mil 518 son formales (IMSS), lo que quiere decir que el 74.9% están en la informalidad laboral (necesitan seguir produciendo y/o vendiendo para poder cobrar).



Hay 1 millón 282 mil 987 ocupados totales, producto de la cifra del párrafo anterior más los trabajadores por cuenta propia y empresarios. De ese total, son 490 mil 196 (38.2%) los que trabajan de manera informal en el sector de los hogares (por cuenta propia), que contemplan a los ambulantes y a aquellos con negocios en sus casas; ambos deben vender.



Teniendo en cuenta lo anterior, sólo el 18% del total de ocupados puede quedarse en casa sin tener mayores complicaciones -teóricamente-.



Que la movilidad del total de personas que trabajan se vea disminuida en un 29% puede no ser suficiente, pero es más de lo que se esperaría, teniendo en cuenta que todos, TODOS, necesitamos de la subsistencia. No es una cuestión de falta de cultura cívica, se trata de mera economía.