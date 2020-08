El PRD en la coyuntura electoral

Sin duda, esta coyuntura electoral es muy importante para todos los partidos políticos.

Y debería serlo para los ciudadanos en general.

El momento histórico de profunda polarización entre fuerzas políticas demanda líderes que contribuyan al entendimiento y concordia social, no políticos que basen su fortaleza electoral azuzando a sus seguidores en contra de los otros, sus contrarios.

Es el caso de quienes en este momento dan estructura al PRD, quienes hace algunos días conformaron sus órganos de dirección estatal, con una negociación exitosa.

Es decir, cuando todos pensaban que este partido iría a un encuentro frontal entre sus dirigentes, pasaron a una etapa de mayor civilidad política, dejando atrás esas negociaciones ríspidas, cuyas acciones parecían más a pandillas que a un verdadero espíritu del zoon politikón, como lo definía Aristóteles.

Dentro de poco podremos ver si esta negociación que les llevó a integrar pluralmente sus órganos de dirección y los compromisos establecidos se cumplan, y no pasa como antaño cuando al momento de ir a las urnas solo fingían que respaldaba a quien se suponía debían apoyar.

Por lo pronto vemos cómo los grupos internos se han estructurado en la dirigencia y queda pendiente definir el candidato a la gubernatura.

Donde al parecer solo quedan como finalistas Carlos Reyes Torres y Evodio Velázquez.

Habremos de recordar que el exdiputado Carlos Reyes, fue impulsado por el líder de Democracia Social, Raymundo García Gutiérrez y Celstino Cesáreo, quienes se dieron a la tarea de escuchar a la población, con un proyecto llamado Guerrero Necesita un Plan.

Su propuesta decía que buscaban escuchar a la población en las distintas regiones del estado acerca de su problemática y cómo solucionarla.

El diputado federal, Raymundo García Gutiérrez, y Celestino Cesáreo, diputado local, señalaban que promovían con esto una manera distinta de hacer política porque se postularán para la elección del 2021 a ciudadanos de bien, comprometidos con su entorno social y con el compromiso de que el estado debe ser atendido con seriedad y compromiso, para dejar atrás viejos esquemas de hacer política que hasta el momento no ha dado resultados.



El otro movimiento lo encabeza Evodio Velázquez Aguirre en el Frente Amplio Democrático.

Y a decir de sus voceros, los grupos que están con él, son 7 y tienen representatividad en 68 municipios.

Su estrategia la fundó en la búsqueda de las organizaciones sociales y civiles en el estado.

Algunas de las corrientes que estuvieron presentes al momento de lanzar este frente son Movimiento Alternativo Social (MAS), Bernardo Ortega Jiménez; Foro Nuevo Sol, Renovación Guerrero, Vanguardia Progresista, Nueva Mayoría (NM), entre otros.

Esta alianza nació llevando a Evodio Velázquez y a Bernardo Ortega como sus propuestas a la gubernatura.

Una de los llamados de este frente fue mantener la unidad para construir un PRD fuerte y con futuro, para ser una verdadera alternancia.

Así como promover alianzas con la sociedad civil y movimientos sociales, incluyendo agrupaciones políticas democráticas para construir una fuerza superior en Guerrero.

A esto hay que agregar que existe otra fuerza importante, la de IPG, la del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien es representado en la persona de Alberto Catalán Bastida, como presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD.

Y tal parece que es la que se ha dado a la tarea de aglutinar a las demás organizaciones internas del PRD en la ruta de construir una gran alianza para salir sumamente fortalecidos para la elección venidera.

Estos grupos han elaborado el discurso de la unidad y de abanderar las causas de la gente, algo que en el pasado a muchos políticos de este partido se les olvidó y por eso la ciudadanía votó por la alternancia que representó en su momento Morena.

Ahora se disponen a capitalizar el descontento que para muchos ese partido les ha generado y no hay mejor manera de hacerlo que siendo sinceros en sus propuestas, comprometidos con la gente y respondiendo siempre a sus demandas.

Nos acercamos al 2021, a una verdadera batalla electoral.