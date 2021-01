El PRD es el antídoto para vencer a Morena: Evodio Velázquez

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 08 enero, 2021.-"El único partido y candidato que le puede ganar a Morena es el PRD y la propuesta que encabezamos", recalcó el abanderado del sol azteca a la gubernatura de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, durante su cierre de precampaña en Acapulco donde volvió a reunir a miles de simpatizantes.



En su discurso el precandidato perredista declaró, "con humildad lo digo, el PRD es el partido con el antídoto para vencer a Morena, el PRD tienen un candidato que hoy tenemos las cualidades para conseguir ese triunfo. La ola amarilla no la para nadie, aquí nos mueve el corazón, no nos andamos escondiendo ni proponiendo lo que proponen otros, sino lo que deben y necesitan los guerrerenses."



Sobre la alianza con el PRI, partido que aún no ha definido a su candidato, Velázquez Aguirre puntualizó que se le hace irresponsable "lo que este precandidato de su partido (PRI) hoy declara, aquí en el PRD no aceptamos imposiciones, nosotros jugamos limpios, transparentes y no puede violentarse de ninguna manera el proceso; vamos a esperar a que salga la candidatura de ellos y nos medimos en una encuesta con toda la transparencia debida, para garantizar que vaya la mejor propuesta.’



Acto seguido el exalcalde porteño manifestó su respeto a todos los dirigentes que se han esforzado por mantener y construir la alianza. También expuso ante los asistentes su propuesta de gobierno y enlistó todos los programas a implementar, como el de Campo al 100, primer empleo para los jóvenes, uniformes y útiles escolares gratuitos y el 50% de los cargos para las mujeres.



Recalcó que su proyecto tiene "plan y que no tiene ocurrencias, un proyecto que tiene juventud, arraigo, energías y que tiene familia que le genera equilibrio para poder presentarse en todos los lugares; vamos a evolucionar Guerrero juntos con las familias guerrerenses, lo más importante es cohesionar a las familias para construir la pacíficación de Guerrero."



En el evento, realizado en la calle urdaneta, se cuidaron todas las medidas de seguridad sanitaria como el uso de cubrebocas y gel antibacterial y la supervisión de temperatura corporal.



Acudieron la alcaldesa de Tixtla Erika Alcaraz sosa; los diputados Perla Edith Martínez, Dimna Salgado, Robell Urióstegui y Celestino Cesáreo Guzmán; el presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el diputado federal; Raymundo García Gutiérrez.