El PRD llevará la verdadera transformación en Acapulco: Víctor Aguirre Alcaide

Víctor Aguirre Alcaide encabezó una reunión con toda su estructura electoral al manifestar que en el PRD resurge un nuevo movimiento a través de diversos sectores de la sociedad, que permitirán garantizar una "verdadera transformación" en Acapulco.



Durante su discurso, el regidor con licencia, aseguró que el Sol Azteca aprendió de sus errores y excesos, demostrará ser una "izquierda generadora de confianza, desarrollo e incluyente" en beneficio de la ciudadanía.



"Llevaremos una izquierda que no sea soberbia y atienda a la gente con humildad con sencillez y es lo que quiere Acapulco", expresó.



También dijo que evitará confrontarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y al próximo gobernador sin distingo de color partidista, para así, trabajar en conjunto en beneficio del puerto turístico, a través de la inversión pública.



"No me peleare con el gobernador y presidente, sino, vamos a construir puentes de coordinación y trabajo, para garantizar el desarrollo y bienestar de Acapulco".



En su plan de propuestas a la administración pública municipal, es atender los servicios públicos, la distribución de agua potable, pavimentación en calles y avenidas, transparencia y rendición de cuentas, gobernanza, seguridad, y sobre todo atender y restaurar las 16 plantas tratadoras de agua potable del puerto turístico.



"Vamos hacer funcionar las 4 plantas tratadoras de agua potable, la solución es arreglar y darle mantenimiento a las plantas, estamos hablando que vamos a tener en el futuro playas limpias"enfatizó.



Estuvo acompañado de la diputada, Perla Edith Martinez Ríos y Dimna Salgado Apátiga, el presidente del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, el precandidato suplente a la presidencia de Acapulco, Omar Reyes, la regidora del PRD en Acapulco, Gereli Astudillo Ibarrondo, el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, la alcaldesa de Tixtla, Ericka Alcaraz Sosa.



También los precandidatos a diputados locales, Sheyla Soto, Oscar Marroquín, Alejandra Aguirre y entre otros. Así mismo, líderes transportistas, la masa y la tortilla, sociedad civil y otros.