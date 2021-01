El PRD no solapará ni postulará como candidatos a quienes hayan ejercido violencia contra mujeres: Alberto Catalán

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro. 23 enero, 2021.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no solapará ni postulará como candidatos a cargos de elección popular, a quienes tengan señalamientos o denuncias penales de violencia política de género, y que haya incurrido en actos que denigren la vida privada y pública de las mujeres. Tampoco permitirá que sigan ocurriendo hechos de violencia política de género y mucho menos actos discriminatorios.

Lo anterior fue señalado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Alberto Catalán Bastida, en la firma del del Pacto Estatal por los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Guerrerenses Libres de Violencia y Discriminación, que llevó a cabo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), mediante el cual los partidos políticos refrendaron su compromiso de prevenir, sancionar y evitar toda forma de violencia hacia las mujeres que participan en la vida pública del estado.

En este evento virtual que contó con la participación del secretario general de Gobierno en representación del gobernador Héctor Astudillo, el dirigente del PRD en Guerrero resaltó que la desigualdad y la discriminación ’son obstáculos para ejercer una ciudadanía plena, pero el más nocivo de todos los males es el sexismo, es decir, la discriminación social de un sexo por considerarlo inferior al otro, en este caso las mujeres en relación a los hombres’.

Ante el presidente del Consejo General del IEPC Nazarín Vargas Armenta, de consejeros electorales y de dirigentes de otros partidos que participan en la contienda electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados, Catalán Bastida manifestó que el PRD no solapará ni postulará a ningún aspirante como candidato a cargos de elección popular que cuente con señalamientos o denuncias penales de violencia política de género, ’y mucho menos de actos que denigren la vida privada y pública de las mujeres’.

Asumió el compromiso de que el PRD contribuirá de manera decidida en el empoderamiento político de las mujeres, sin permitir que sigan ocurriendo hechos de violencia política de género, y mucho menos actos discriminatorios.

’Hacemos extensivo el llamado a los demás partidos políticos para que seamos congruentes con la esencia de este pacto, y asumamos en los hechos la defensa plena de las mujeres ante cualquier acto de agresión o injusticia’, agregó Alberto Catalán Bastida.

El Partido de la Revolución Democrática reprueba con contundencia y de manera categórica, todos los actos de agresión de toda índole contra las mujeres, dijo Catalán Bastida, y exigió a las autoridades competentes que no quede impune ningún caso que sea denunciado, ’sobre todo cuando se enarbolan los tiempos del cambio y la transformación’.

’Todavía nos faltan muchas batallas por conquistar, pero hoy quiero decirles a las mujeres que no están solas, que el Partido de la Revolución Democrática mantiene su compromiso fundacional con las mujeres’, agregó.

Alberto Catalán recordó que en 1955 inició la lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos políticos electorales, cuando acudieron por primera vez a emitir su voto en las urnas.

Más tarde, agregó, el PRD se convertiría en el primer partido en lograr la paridad en las candidaturas en el año de 2008, ’y desde entonces y para siempre nuestro instituto político ha reconocido el talento, capacidad y liderazgo de nuestras compañeras mujeres, que día con día demuestran capacidad, inteligencia y entereza en la conducción de la vida familiar, social, política y económica, y a pesar de ello se les siguen cerrando las oportunidades para figurar en los espacios decisivos’.

Si bien hubo reformas electorales que garantizan un justo equilibrio entre hombres y mujeres para integrar el Congreso local y los ayuntamientos no es suficiente, ’hace falta construir un piso parejo por los cargos públicos, luchar para conseguir salarios justos e igualitarios en el sector privado, y sumar nuestros esfuerzos para desterrar la violencia feminicida’ señaló el dirigente perredista en la entidad.