El PRD pionero en leyes solicitadas por el pueblo: Celestino Cesáreo

El diputado local y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Celestino Cesáreo Guzmán a través de una entrevista telefónica, expuso que en que el Sol Azteca se han impulsado y logrado la aprobación de al menos tres reformas que fueron sembradas desde sus orígenes.



"La integración paritaria de mujeres y hombres en la postulación e integración de los espacios de representación proporcional, hoy son una realidad gracias a nuestro partido" dijo.



Además refirió que la violencia política de género se convirtió en el estandarte más importante del Partido hasta lograr su reconocimiento nacional, y ahora en Guerrero se han armonizado dichos conceptos, exigidos por la ciudadanía.



"Somos claros, el PRD no permitirá la impunidad en actos de violencia política de género y por eso hoy nos ocupamos de estudiar y completar estos temas" mencionó.



Sostuvo que también se ha garantizado la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, de tal forma que en regiones donde tenga población mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular candidatos en por lo menos el 50 por ciento de esos distritos y municipios.



"Con lo anterior, el PRD refrenda su compromiso con llevar a la ley los reclamos, que en el devenir de nuestra historia política y social, siempre fueron desatendidos y no escuchados" sostuvo efusivo.



Recalcó que el partido se ha encargado de demostrar que es sensible y congruente con los grupos que han sido considerados como una minoría.



Finalmente, pidió a la población tener memoria de los acontecimientos más importantes en donde la bandera del partido ha encabezado diferentes luchas, protestas, manifestaciones y reclamos de justicia.