EL PRD sigue siendo la opción de cambio en Guerrero: Víctor Aguirre

Al afirmar que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue siendo opción de cambio en Guerrero, el regidor de Acapulco Víctor Aguirre Alcaide, comentó que está de acuerdo con las alianzas, pero sin que sean ’mera simulación’ sólo para ganar los comicios, sino que se conformen con propuestas claras y reales para resolver los problemas ciudadanos.



En entrevista con el Pool de Medios Guerrero en Redes, Aguirre Alcaide fue enfático en que Morena no aprovechó el momento y que el PRD puede dar la sorpresa y salir triunfante en 2021, ’yo creo que el país no va como nos lo pintaron en 2018, así que considero que los perredistas seremos elegidos como los verdaderos luchadores de izquierda en Guerrero y Acapulco’, indicó.



Sobre una posible alianza entre el PRD y el PRI, el dirigente se dijo a favor pero ’sin que sean maquiavélicas, sólo ganar por ganar y repartir el motín. En eso no estoy de acuerdo, porque eso a la larga no beneficia, sino que perjudica al pueblo porteño’.

A pregunta expresa si se ve en la boleta en las elecciones del próximo año, Víctor Aguirre aseguró que sí, pero lo que más le gustaría, es generar un gran movimiento ciudadano, un modelo diferente en la administración pública, para erradicar la gestión arcaica que ha provocado crisis en lugar de crecimiento económico y empleo.



Sobre la Consulta Ciudadana promovida por diputados de Morena en el Congreso de la Unión, el perredista comentó que “el presidente tiene todo el poder para enjuiciar a los ex presidentes y meterlos a la cárcel, sin montar todo este espectáculo, sin embargo, estoy de acuerdo en que no debe haber impunidad y que el que deba algún daño al pueblo, debe pagarlo ante las instancias correspondientes”, concluyó.