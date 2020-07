El PRD sin autoridad moral ni ética social para plantear un esquema económico de participación federal con estados y municipios: Yaír García

Uno de los temas pendientes que enfrenta el país desde hace varios años es contar con una adecuada disciplina fiscal empezando por una revisión sobre la recaudación tributaria que hasta hoy no se había realizado a nivel estatal y municipal. Además sería bueno recordarle al dirigente del PRD que ni Guerrero ni México se encontraban en franco crecimiento en virtud de la precariedad en que las administraciones pasadas malversaron los recursos federales a través de las partidas secretas utilizando de manera discrecional los recursos del pueblo.



Afortunadamente el 24 de abril del 2019 por iniciativa de morena el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la limitación de las partidas secretas del presupuesto de egresos de la Federación



No me sorprende la postura del PRD porque forma parte de esa generación política en la que reinaba la secrecia y en la que muchos se acostumbraron a vivir del erario público.



Hoy vivimos un nuevo contexto político, yo en todo caso sugeriría que la oposición hiciera un planteamiento específico de su visión para que la sociedad lo mire, analicé y si convencen a la sociedad pues que se conviertan en una opción en las próximas elecciones, porque me parece un tanto irresponsable que solo se desmerite, ataque y chanteje al gobierno federal con salir del pacto federal cuando no han presentado una propuesta alterna mejor que la que hasta ahora más de 30 millones de ciudadanas y ciudadanos apoyamos.



Considero que Más allá de andar promoviendo la desinformación de que no hay claridad en la nueva política de austeridad deberían arrastrar el lápiz para tener un documento base y tener un debate más claro y con altura. Lo que más bien creo que peligra es el registro de ese partido y se utiliza la diatriba para poder estar en la palestra de la opinión pública.



Por último agrego que la austeridad no significa gastar bien, ni siquiera es un término económico, la austeridad es un valor moral que refiere moderación de las personas en todo caso sería analizar los PBR, pero estoy seguro que el dirigente del Sol no está listo para esta conversación.