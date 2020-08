El PRD Sinaloa se renueva. AMLO no debe perder más tiempo

El fin de semana pasado en el PRD Sinaloa vivimos una jornada de Renovación Institucional que nos pone en camino a la ciudadanización. Mientras en el ámbito nacional surgen oportunidades que no se deben desaprovechar, como hoy, en la reunión de los Gobernadores con el Presidente López Obrador.



- RENOVACIÓN DEL PRD SINALOA



El fin de semana pasado en el PRD Sinaloa sostuvimos una jornada armónica y de positividad, en la cual se tomó protesta a 75 nuevos consejeros, se dio continuidad al plan de trabajo mediante la continuación de posiciones de liderazgo y, dimos la bienvenida a nuevas caras dentro de las secretarías. Lo anterior con la finalidad de dar respuestas oportunas a lo que la sociedad viene pidiendo.



En los próximos días convocaremos a nuestra dirigencia y secretarios para presentarlos a la ciudadanía y a los medios, y para hablar de nuestros objetivos y metas de ciudadanización de cara al proceso electoral 2021.



- REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON GOBERNADORES



En medio de un clima de desacuerdos y de emergencia se reúnen hoy los Gobernadores de la Conago y el presidente. Más allá de posturas políticas, el deseo ciudadano se ha vuelto el mismo, el cual, los gobernadores de la Alianza Federalista lo han resumido en 4 (cuatro) puntos:



1. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD en las 32 entidades federativas.



2. Acordar ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA y la recuperación de

empleos en los Municipios y Estados.



3. ANÁLISIS DEL PACTO FISCAL, que permita eliminar desigualdades y que la distribución de los recursos públicos se haga de manera justa.



4. Apuntalar POLÍTICA DE RESPETO A LOS ECOSISTEMAS mediante el adecuado uso de energías limpias, que permita una mejor relación con nuestro entorno natural y la transición del uso de energías no renovables a verdes.



La voluntad ciudadana debe ser atendida. Los tiempos no permiten más desacuerdos provocados por las ideas unipersonales y las actitudes egoístas del presidente. La reunión de hoy de los gobernadores con AMLO debe dar frutos rápidos, medibles y contundentes.



Urge atender las necesidades básicas de la sociedad que hoy enfrenta una situación de alta vulnerabilidad. ¡Basta de perder el tiempo y de caudillos políticos!... Se requieren respuestas ante la emergencia, que generen alivio a las familias y a las empresas.