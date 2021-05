El PRD tiene listos nueve mil 500 promotores en Acapulco para la elección, asegura Evodio en evento con Mario y Taja

Nueve mil 500 promotores del voto, distribuidos en todas las secciones distritales de Acapulco, son con los que cuenta el PRD para afrontar las próximas elecciones del 6 de junio, aseguró Evodio Velázquez Aguirre durante un evento masivo realizado la tarde de este sábado en la calle Urdaneta, y a donde acudieron los aspirantes a la gubernatura y a la alcaldía, Mario Moreno Arcos y Ricardo Taja Ramírez.



Durante su discurso Velázquez Aguirre puntualizó que los nueve mil 500 promotores tienen como meta trabajar para multiplicarse por 10 votos, por lo que el sol azteca estaría generando 95 mil votos para la alianza PRD/PRI.



El también coordinador estatal de la campaña por la gubernatura, arengó que ’el PRD hoy tiene que hacer su aporte en este triunfo, para que hoy se mire desde aquí que el PRD vive, que el PRD existe en el corazón y la mente de muchos acapulqueños y guerrerenses; mi querido Mario tú los has visto en todo el Estado de Guerrero, has mirado como la ola amarilla, mi próximo gobernador, se ha desbordado para apoyar tu campaña, el PRD se mira, se siente y creo que así lo has sentido en tus recorridos; aquí en Acapulco decían que estaba dormido el PRD, no, está vivo, está despierto gracias a todos los candidatos’.



Por su parte el candidato aliancista Mario Moreno pidió ’que nos vean bien, que nos cuenten bien, porque esta es apenas una pequeña demostración de la fuerza con la que el 6 de junio el PRD y el PRI van a arrasar en Guerrero.’ Subrayó que a poco menos de un mes de la elección esta fue una demostración ’de la fuerza, del poder de convocatoria que tiene el PRD en Acapulco.’ Agregó que no ha sido fácil la construcción de la alianza, por lo ’que se ha requerido la disposición de todas y de todos para que podamos lograr esto que parecía imposible, pero que hoy es una realidad y que hoy con esta demostración de fuerza se consolida un proyecto ganador’.



Mientras que Ricardo Taja recordó que en el sol azteca tiene sus orígenes políticos y pidió a la estructura perredista ’con mucha humildad que nos ayuden, que nos apoyen, que nos den la oportunidad de seguir caminando y lo más importante, de rescatar a Acapulco de las manos de la incompetencia, la corrupción, de los que prometieron que iba a bajar la gasolina, el gas, la luz y lo único que hicieron es quitar apoyos como Prospera y el Seguro Popular; esos que hablaban de la mafia del poder resultaron ser los del no poder nada, de no poder darnos agua, seguridad y alumbrado’.



Criticó que los que hoy gobiernan, ’gobiernan con prepotencia, con soberbia, nosotros vamos a gobernar cerca de la gente, Ricardo Taja no se la va a pasar en el aire acondicionado de la oficina como los que hoy están gobernando, yo me la voy a pasar en las colonias, en los barrios, donde están las necesidades’.



Finalmente, al término del evento en entrevista para diversos medios, Evodio Velázquez reiteró que hay un PRD animado, ’hoy respondió la militancia, son parte de una estructura sólida; hoy se reunieron promotores, distritales, sectoriales, una estructura que ha apoyado al PRD desde hace muchos años’.



A la reunión se dieron cita los candidatos a diputados federales Sheila Soto Manzano y Jaime Colón; los candidatos a diputados locales, Edilma Galeana; Rosaura Rodríguez Carrillo; Paco Rodríguez Otero y Gaby Bernal; la diputada local Perla Edith Martínez; el senador Manuel Añorve Baños y el candidato a síndico municipal Víctor Aguirre.